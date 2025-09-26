David Francés, el maquillador de las famosas: "Jamás apliques sombras satinadas si buscas agrandar el ojo"

A estas alturas, todas sabemos el doble filo que tiene el maquillaje. Por un lado, puede ser tu mejor aliado para resaltar tus facciones; sin embargo, también puede convertirse en tu mayor enemigo si no sabes aplicártelo bien.

El maquillaje tiene el poder de transformar, rejuvenecer y realzar lo mejor de cada rostro. Pero también puede jugar en contra si cometemos ciertos errores.

Así lo afirma el maquillador de las celebrities, David Francés, quien no se corta al señalar un fallo muy común que arruina cualquier look y que debemos evitar si lo que buscamos es agrandar la mirada.

Usar sombras satinadas para levantar el párpado, especialmente en pieles maduras, es uno de los mayores fallos que se comenten.

"Jamás hay que levantar el párpado con un color satinado en pieles maduras, ya que marca muchísimo la arruga", explica Francés en una reciente entrevista.

El satinado envejece la mirada

Esta advertencia rompe con la idea, muy extendida, de que los brillos son aliados universales, puesto que, los acabados satinados o nacarados reflejan la luz.

Aunque en un principio pueda parecer que eso aporta luminosidad, en pieles con arrugas o párpados caídos, el efecto es justo el contrario: acentúa las líneas de expresión y hace que el ojo se vea más pequeño.

Francés lo resume de forma tajante: "Los nacarados en pieles maduras no quedan bien. Pueden ponerse en puntos estratégicos, como el centro del párpado móvil, pero nunca para levantar el párpado".

La razón es pura técnica, ya que la textura satinada se acumula en los pliegues de la piel y provoca que la arruga se vea más marcada. En lugar de aportar frescura, consigue un efecto cansado.

Cómo agrandar el ojo

Si quieres lograr una mirada más abierta, el experto recomienda sombras mates, sobre todo en tonos cálidos como marrones, camel o teja.

Estos tonos permiten trabajar la cuenca del ojo, crear profundidad y dar un efecto lifting sin necesidad de cirugía.

"El marrón sigue siendo el rey en otoño, en todas sus gamas. Pero observo que este año triunfan los acabados más mates. Con ellos se consigue un look elegante y sofisticado que realza sin envejecer", asegura el maquillador.

Otra de sus combinaciones favoritas para invitadas atrevidas es mezclar marrones con lilas malvas o con grises malvas, un contraste que ilumina sin necesidad de recurrir a brillos.

El truco para abrir la mirada

El secreto de Francés para conseguir un ojo grande y rasgado pasa por tres pasos básicos:

Maquillar el párpado móvil con un tono mate.

Subir el color por la cuenca, difuminando en movimientos circulares.

Trabajar la línea inferior de las pestañas por fuera, con un pincel fino, para un efecto smoky que enmarca la mirada.

Con esta técnica se logra un efecto "ojo grande" inmediato, muy favorecedor tanto en bodas y eventos como en un maquillaje de noche.

Iluminar, sin caer en el error

Que las sombras satinadas no sean la opción para levantar el párpado no significa desterrarlas por completo. Francés recomienda usarlas con moderación en puntos estratégicos:

El centro del párpado móvil.

El lagrimal interno, para dar luz.

Justo debajo de la ceja, en muy poca cantidad.

De esta manera se consigue aportar brillo sin resaltar arrugas ni perder la sensación de frescura.

Pieles maduras vs. pieles jóvenes

Otro de los puntos clave que señala el maquillador es diferenciar el acabado según la edad. Mientras que en pieles jóvenes hay mayor libertad para experimentar con brillos y texturas, en pieles maduras menos es más.

"En las pieles más jóvenes cualquier cosa es favorable, pero nunca me ha gustado el exceso de brillo. Y en otoño, menos todavía", apunta.

Esto refuerza su filosofía de trabajo: el maquillaje debe adaptarse a ti, no tú al maquillaje. Del mismo modo, Francés insiste en que, además de los ojos, la piel es la gran protagonista de cualquier maquillaje de invitada. Para él, la clave está en aplicar la base con ligereza, sin sobrecargar.

"La piel tiene que estar traslúcida, jugosa, luminosa y unificada. Nunca disfrazada", sentencia. El exceso de producto endurece los rasgos y envejece, mientras que un acabado fresco siempre rejuvenece.

Maquillaje que dura 24 horas

Francés también desvela uno de sus grandes trucos profesionales: fijar cada paso para garantizar un look que resista horas de evento.

Delineado sellado: primero con lápiz waterproof y después con sombra.

Sombras aplicadas con la yema del dedo, para que se adhieran mejor.

Fijador en spray en todo el rostro, e incluso un poco debajo del ojo para evitar transferencias.

Toque final con laca: sí, la de pelo, para prolongar el acabado impecable.

Si hay una lección que nos deja este maquillador, es que la elegancia no está en seguir todas las modas, sino en potenciar lo que te favorece.

“No hay que disfrazar la esencia de cada mujer. El maquillaje debe mejorar, levantar un párpado, sacar un pómulo… pero siempre sin perder naturalidad”, concluye.

La regla de oro es clara: si quieres agrandar los ojos, huye de las sombras satinadas en el párpado superior. Tu mirada se verá más fresca, grande y rejuvenecida.