Lourdes Moreno, cosmetóloga: "Si tuviera que elegir un solo producto sería este sérum contra arrugas y manchas"

Uno de los principales signos de envejecimiento es la pérdida de la elasticidad de la piel. Esta, especialmente, a partir de los 40, comienza a demandar un cuidado diferente para protegerla del paso del tiempo, además de los agentes externos que inciden en ella.

Las arrugas se hacen más visibles, la luminosidad se apaga y la flacidez empieza a marcar el contorno del rostro. En este escenario, muchas mujeres buscan un producto que no solo hidrate, sino que también trate los signos de la edad y devuelva jugosidad a la piel.

Parece que la respuesta ha llegado de la mano de la experta en dermosmética Lourdes Moreno, experta en dermocosmética y fundadora de la firma española de cosmética y belleza LaLuz.

Uno de sus productos más aclamados por sus asiduos y por ella misma, es el sérum antioxidante y reafirmante con vitamina C, que se ha convertido en el nuevo imprescindible de belleza de quienes más cuidan y miman su piel.

Gracias a su fórmula avanzada, capaz de combinar eficacia visible con una tolerancia total, incluso en pieles sensibles, este producto, tal y como asegura la experta, es lo único que hace falta para dar a tu rostro la luminosidad y frescura perdida.

Vitamina C para todas las pieles

La vitamina C es, desde hace años, uno de los ingredientes estrella en cosmética por su poder antioxidante y su capacidad para devolver la luz al rostro.

Sin embargo, no todos los productos son iguales. Muchas mujeres con piel sensible evitan este activo porque puede provocar irritación, rojeces o sequedad.

La propuesta de Laluz rompe con esa barrera, ya que se trata de la única vitamina C formulada específicamente para que pueda ser utilizada por todo tipo de pieles, incluidas las más reactivas.

Este detalle ha hecho que su acogida sea espectacular entre mujeres de diferentes edades que buscaban un producto eficaz y seguro al mismo tiempo.

Beneficios del sérum

Según la propia firma, este sérum se diferencia por ofrecer un cuidado 360º frente al envejecimiento cutáneo. Sus principales beneficios son:

Efecto antioxidante inmediato : neutraliza los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro.

: neutraliza los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro. Tratamiento de arrugas : suaviza líneas de expresión y aporta un aspecto más uniforme.

: suaviza líneas de expresión y aporta un aspecto más uniforme. Luminosidad visible : devuelve el brillo natural a la piel apagada o fatigada.

: devuelve el brillo natural a la piel apagada o fatigada. Efecto tensor : consigue una piel más firme y elástica desde la primera aplicación.

: consigue una piel más firme y elástica desde la primera aplicación. Acción antimanchas : unifica el tono y combate las irregularidades producidas por el sol.

: unifica el tono y combate las irregularidades producidas por el sol. Hidratación profunda: aporta jugosidad y confort, favoreciendo la producción natural de colágeno y elastina.

Todo ello en una textura ligera y de rápida absorción que convierte su aplicación en un auténtico ritual de placer.

Piel más firme y rejuvenecida

La clave de su éxito no es solo la vitamina C, sino la sinergia de activos diseñada por Lourdes Moreno para estimular los procesos naturales de la piel.

El sérum no se limita a dar un "efecto buena cara" inmediato, sino que actúa a medio y largo plazo para mejorar la calidad cutánea.

La estimulación del colágeno y la elastina permite que la piel recupere firmeza y densidad, dos cualidades que se pierden con el paso de los años.

Al mismo tiempo, el aporte de antioxidantes protege frente a los daños externos, desde la contaminación hasta la radiación solar indirecta.

Cómo y cuando aplicarlo

Para obtener todos sus beneficios, los expertos en dermocosmética recomiendan aplicar el sérum de vitamina C por la mañana, tras la limpieza y antes de la crema hidratante.

Su fórmula ligera se absorbe en segundos y crea la base perfecta para potenciar la acción de otros productos de la rutina.

Lourdes Moreno con su sérum de vitamina C. LaLuz by Lourdes Moreno

Un detalle importante es que siempre debe acompañarse de protección solar, ya que la vitamina C potencia la acción del fotoprotector y juntos forman el dúo más eficaz frente al fotoenvejecimiento.

No hay que olvidar que la constancia es fundamental. Tras unas semanas de uso regular, los resultados comienzan a ser visibles en la textura, el tono y la firmeza de la piel.

El resultado es una piel más lisa, luminosa y uniforme, que no solo parece más joven, sino que está realmente más saludable.

El lanzamiento de Laluz se enmarca en una tendencia cada vez más clara: la simplificación de las rutinas de belleza. Lejos de los rituales de diez pasos, cada vez más mujeres apuestan por productos multifunción con respaldo científico.

En este sentido, el sérum antioxidante con vitamina C se ha convertido en el aliado perfecto para pieles maduras que necesitan un cuidado integral con pocos pasos para iluminar, reafirmar, hidratar y proteger.