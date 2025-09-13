El peluquero Víctor del Valle lo tiene claro: "Para estar joven a partir de los 50, hay que optar por este corte de pelo"

Aportar volumen al cabello es una característica clave para rejuvenecer el rostro. Una melena con movimiento puede crear una sensación de frescura, disimular signos de la edad y aportar dinamismo, haciendo que las facciones se vean más armoniosas y el rostro más definido y juvenil.

Esta particularidad es, precisamente, la que siempre recomiendan los peluqueros si lo que se busca es rejuvenecer el rostro. El movimiento del cabello ayuda a desviar la atención de otras zonas del rostro, como las arrugas, y aporta ese aspecto que buscamos.

De todos los cortes de pelo que contribuyen a este efecto, el favorito del peluquero Víctor del Valle es el corte mariposa. Según explica en su página web, este estilo "es una de las tendencias más populares para quienes buscan un look moderno y lleno de volumen".

Los beneficios del corte mariposa

El corte de pelo mariposa se caracteriza por su diseño a capas estratégicamente distribuidas que comienzan alrededor de la parte superior de la cabeza y se extienden hacia las puntas, creando un efecto de volumen sin igual.

"Su nombre proviene de la forma en que las capas se distribuyen y despliegan, similar a las alas de una mariposa, lo que crea un efecto ligero y fluido", explica el peluquero en su página web. Estas capas son las que aportan diferentes beneficios estéticos.

Uno de sus mayores beneficios es precisamente la manera en la que distribuye el volumen en toda la melena. Al trabajar con capas que se superponen y caen de manera progresiva, se consigue que el cabello luzca más denso, abundante y con mayor movimiento.

Este efecto es especialmente beneficioso en cabellos finos o sin cuerpo, una característica que tiende a asociarse con el envejecimiento. Con la edad, los folículos producen cabellos más delgados y frágiles, y el cuero cabelludo menos sebo protector, dejando el cabello seco y débil.

La disposición de las capas aporta ligereza y evita que el cabello se vea pesado o estático, lo que también lo hace mucho más versátil. Según Víctor del Valle, es un estilo ideal tanto para cabellos rizados como lisos.

En pelo liso, las capas ofrecen un acabado con más cuerpo y movimiento, alejándose de la rigidez y en cabellos ondulados o rizados, las capas potencian la textura natural, acentuando los rizos u ondas.

Este corte tiene un efecto visual muy favorecedor en el rostro, ya que la caída de las capas enmarcando la cara suaviza los rasgos y crea un aspecto más juvenil.

La forma en la que se distribuye el cabello alrededor de las mejillas y la mandíbula ayuda a estilizar y equilibrar las proporciones, lo que genera un efecto de rejuvenecimiento inmediato.

Además, las capas superiores aportan altura y volumen en la zona de la coronilla, lo cual contribuye a levantar la expresión facial y dar la sensación de un rostro más fresco.

Este estilo es muy práctico en la rutina diaria, ya que no requiere de un mantenimiento complejo para conservar su forma. Incluso sin un peinado muy elaborado, el cabello se acomoda de manera natural gracias a las capas.