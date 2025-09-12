Las tendencias en coloración del otoño: de la naturalidad a los rubios ceniza y los pelirrojos a medida

La modelo Bella Hadid en una imagen de su cuenta de Instagram luciendo una melena castaña con reflejos sutiles. IG vía @bellahadid

Poco a poco las ciudades vuelven a vibrar. La vuelta a casa, tras el periodo de desconexión que suponen las vacaciones, se apodera de transportes públicos, oficinas y zonas comerciales. Pero también de los centros de belleza.

Es el momento de optar por tratamientos que devuelvan la vida al cabello, la piel o las uñas. Y de su mano también llegan las tendencias, que en el caso de la melena, se resumen en una mirada que se entorna hacia las propuestas cálidas como gran fuente de inspiración.

"Los colores inspiración tierra, como los caramelo, miel y avellana, se coronan como los favoritos", comenta Lucía Castro, directora de la Escuela Harpo.

Como en el resto de ámbitos beauty, en coloración también se busca, principalmente, la naturalidad, aunque se trate de algo que se consiga de forma artificial. En este sentido, de cara al próximo otoño-invierno, hay una inclinación hacia los tonos enriquecidos de forma sutil, mediante reflejos suaves y matices que aportan brillo y profundidad, algo que también destaca la experta.

"Ahora se busca resaltar la textura y el movimiento del cabello con colores que parecen iluminarse desde dentro, logrando un efecto fresco, perfecto para comenzar la temporada con energía y estilo", señala la estilista.

Que todo encaje

Una de las apuestas que toman fuerza, además de los castaños, que, gracias al auge del Mocha Mousse, están muy presentes, con figuras como Hailey Bieber abanderándolos, es la del pelirrojo, que se impone en estos meses como imprescindible entre las peticiones en peluquería.

No obstante, aquellas que deseen unirse al red hair team deberían ser conscientes de la importancia del concepto de armonía de color, algo que siempre habría que tener en cuenta al tomar una decisión de carácter estético.

Este concepto expresa la relación cromática que hay entre ojos, piel y pelo y que da como resultado una serie de combinaciones de la paleta, que son las que mejor sientan a cada persona de acuerdo a estos rasgos.

"Aunque estos tonos pueden adaptarse, requieren de un análisis previo. Las propuestas rojizas más intensas, como el rojo fuego o el caoba, favorecen a teces claras o con matices fríos, mientras que las más cálidas, como el cobre o el rojo ladrillo, se ven especialmente bien en pieles con tonos dorados", confirma la directora de la Escuela Harpo, que aboga siempre por las apuestas personalizadas.

Además, estas coloraciones requieren de cuidados especiales que incluyen productos específicos para mantenerlos vivos y, por supuesto, respetar la salud capilar.

Sempiterno rubio

Pueden pasar años, temporadas y tendencias, pero el rubio sigue impertérrito como objeto de deseo. Durante la época estival, el movimiento que suele causar efecto en este sentido es el de buscar melenas besadas por el sol, más dorada. Sin embargo, cuando el otoño llama a la puerta, los tonos fríos y ceniza hacen acto de presencia.

En estos casos, de acuerdo a la experta, hay que ser conscientes de la importancia de abogar por, además de la coloración, tratamientos hidratantes y con protección UV, sobre todo después de que el cabello venga castigado tras el verano, con la exposición al sol, el cloro y el mar.

Cambios sutiles

En cualquier caso, para aquellas que se decanten por primera vez por un cambio de look en clave capilar o las que buscan la sofisticación y la discreción en los mismos, también hay una serie de pautas a seguir. No es necesario, además de imposible por una cuestión de salud, optar por una transformación radical cuando el calendario termine de deshojar el mes de agosto.

En estas situaciones, Lucía Castro recomienda técnicas de luces suaves o reflejos en tonos similares al color de base. De este modo, se consigue un extra de brillo respetando la naturalidad de la melena.

"Una buena opción son las mechas finas en la zona frontal, que enmarcan el rostro y ofrecen una mayor luminosidad. Otra alternativa son los matices caramelo o avellana en pequeñas cantidades, aplicados en puntos estratégicos, logrando un cambio sutil, pero elegante y muy actual", destaca la estilista. Esta técnica que menciona la profesional también se conoce como money piece highlights.

Los cuidados

Cuando se toma la decisión de hacer un cambio de look que implique tinte, mechas o cualquier tipo de decoloración, hay que ser consciente de que para que el color se mantenga y que el pelo esté en el mejor estado posible, hay que apostar por una serie de cuidados. Sobre todo tras la época veraniega.

"Se recomienda usar champús y mascarillas específicas para cabello teñido, ricas en ingredientes reparadores y protectores. Además, es importante aplicar productos con protección UV y evitar el uso excesivo de herramientas de calor, ya que los daños del verano, como la exposición solar, el cloro y la sal del mar, pueden deshidratar y debilitar la fibra capilar", aclara Lucía Castro.

La experta también aboga por hidrataciones profundas de forma semanal y visitar el salón de peluquería para realizar un saneamiento. "Estos factores ayudan además de prolongar la duración del color", detalla.

En cualquier caso, al margen de la posible transformación beauty propia de septiembre, es fundamental hacerlo en un espacio en el que se confíe en los profesionales y que estos sean personas que guíen con criterio, teniendo en cuenta el estado del cabello, así mismo como la armonía de color de cada persona.

Abordar estas propuestas de forma realista es esencial para que el resultado sea el deseado, aunque hasta llegar al punto que se busca haya que pasar por más de una visita al centro de belleza.