Participa en el sorteo para conseguir uno de estos packs de Unique de la mano de la Comunidad de Magas

Es posible que haya días en los que te sientas más fatigada o experimentes un alto nivel de estrés. Esto es totalmente normal si no cumplimos con las recomendaciones de los expertos sobre las horas que suponen un descanso de calidad.

En muchos casos, conciliar el sueño se nos presenta como una tarea imposible de compaginar con nuestra rutina. Al dormir menos del tiempo aconsejado, nuestro cuerpo no logra completar los diferentes ciclos y procesos metabólicos.

No obstante, existen formas de contrarrestar los efectos de esto. Algunos suplementos pueden convertirse en un gran aliado, siempre y cuando se usen de manera responsable.

El producto de Unique Violet Collagen

De la línea Unique, la Comunidad de Magas sortea un pack de Violet Collagen. Esta exquisita bebida con alto contenido en colágeno ayuda a que tu rostro luzca más rejuvenecido y aporta la energía que el cuerpo necesita para afrontar el día.

El elixir de la juventud

Unique actúa en ti de la siguiente manera:

1. Efecto firmeza: su alto contenido en colágeno sumado al ácido pantoténico ayuda a recuperar la firmeza, la elasticidad y el volumen que la piel va perdiendo con el paso de los años.

2. Efecto light: protege y prepara tu membrana gástrica y la pared intestinal, mejorando la absorción de los nutrientes gracias a su base de cúrcuma, regaliz, centella asiática, hinojo, jengibre, menta y pimienta.

3. Efecto calma: ayuda a disminuir los niveles de estrés con una mezcla de extractos naturales de plantas ricas en antioxidantes naturales, vitaminas y minerales. Además, su contenido en apigenina ayuda a preservar el descanso.

Sus principios activos

Este suplemento se compone de 17 ingredientes con propiedades especiales para el cuidado de tu cuerpo y de tu mente. Entre ellos destacan:

1. Vitamina B5: reduce el cansancio y la fatiga. Además, estimula la reparación cutánea haciendo que tu cabello y tus uñas se vean más fuertes.

2. Gaba: este neurotransmisor te ayuda a combatir el estrés y disminuir la ansiedad al tiempo que mejora la calidad de tu descanso.

3. Melatonina: su efecto antioxidante regula tu sueño y mejora tu sistema inmunitario.

4. Inulina: esta fibra prebiótica tiene una gran acción saciante y captadora de grasas.

5. Ashwagandha: una planta adaptogénica que contrarresta el efecto nocivo del cortisol.

6. Folatos: las vitaminas que contribuyen al efecto normal del sistema inmunitario.

7. Zanahorias moradas (originarias de California) y arándanos: la razón de su delicioso sabor y color violeta.

Preparación del producto. Cedida

Preparación

En el interior del pack encontrarás unos cacitos medidores. Lo recomendado es aplicar dos de ellos en un vaso de agua, zumo o cualquier líquido o crema una hora antes de acostarse.

Para que las propiedades de los ingredientes se mantengan en estado óptimo y se potencie el sabor, tómalos en agua tibia.

Disfruta de esta bebida e irás notando los resultados. Poco a poco comenzarás a sentirte más enérgica, con una piel más tersa y radiante.