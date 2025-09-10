Los tratamientos y rutinas de cuidado estrella para lograr una piel radiante e hidratada tras los excesos del verano

Tras casi tres meses de exposición al sol, la sal y el cloro de forma más o menos continuada, el cuerpo pide un respiro. Es momento de volver a la rutina, pero a una que vaya más allá de lo que figura en las agendas. Los cuidados también han de colarse en esas listas eternas y aspiracionales de cosas que hacer.

Ahora, con la llegada de septiembre, los tratamientos destinados a la piel, el pelo y el cuerpo, toman protagonismo. Hace tiempo que quedó atrás la creencia de que estos procedimientos estaban destinados únicamente a mostrar una mejor versión de cara a la galería. La salud se fomenta por dentro y por fuera y es tendencia a lo largo de todo el año.

No obstante, entre tanta oferta, ¿qué alternativas habría que escoger?, ¿las que están de moda que promocionan muchas influencers?, ¿los clásicos infalibles?, ¿las más caras? La respuesta es clara: lo mejor siempre es apostar por aquellos métodos que se adapten a las necesidades de cada cual. Partiendo de esa base, el camino se hace más sencillo y los resultados son mucho más potentes.

En cabina: el láser

Tras el estío, la aparición de las manchas es algo muy probable, a veces incluso cuando se han tomado a medidas de precaución. Los léntigos, uno de los términos que recoge el glosario beauty de Magas, suelen manifestarse en la cara, las manos y el cuello. En el caso de los hombres, se presentan en la cabeza.

Imagen de archivo que muestra el aspecto de los léntigos. iStock

Por suerte, estas marcas visibles pueden eliminarse en su totalidad o, al menos, reducirse. Desde Golden Estética España apuestan por la fotoprotección como mejor medida de prevención.

Aunque es posible deshacerse de ellas o atenuarlas con el empleo de cremas y sérums, los expertos consultados especifican que no suelen ser tan resolutivos como determinados tratamientos profesionales. Su propuesta es el láser CO₂ fraccionado, que además funciona como técnica para tratar el fotoenvejecimiento.

"Hablamos de un procedimiento médico-estético que vuelve la piel más uniforme, rejuvenecida y con un aspecto más natural y duradero. Actúa de manera precisa sobre las capas superficiales, eliminando el exceso de pigmento y favoreciendo la renovación celular", concreta el doctor Hamidreza Eskandari, CEO y director médico de la consulta especializada.

Puesta en práctica del tratamiento con láser CO2 fraccionado en Golden Estética España. Cedida

"Además, estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando así la luminosidad, firmeza y textura de la del órgano", añade.

Por otro lado, desde el Centro Mem, mencionan también la deshidratación, la pérdida de elasticidad y el aumento de las líneas finas como alguna de las consecuencias de los estragos del sol y el verano sobre el cutis.

Para solucionar estos problemas recomiendan el empleo del láser frío. "Es una tecnología revolucionaria que nos permite ofrecer una solución integral, segura y aplicable durante todo el año. Garantiza una piel revitalizada y lista para enfrentar la nueva estación con la mejor versión de cada persona", indica María Pérez de Villaamil, fundadora de la clínica.

Imagen de una chica con una piel radiante. Foto de Fleur Kaan en Unsplash

Un elemento diferenciador de este procedimiento es que no actúa mediante el calor, sino que lo hace a través de la fotobioestimulación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el método utiliza "longitudes de onda específicas de luz para penetrar en la piel sin generar una temperatura significativa". Por lo tanto, no se produce un daño térmico.

Sus ventajas son las siguientes:

Estimulación de colágeno y elastina, lo que se traduce en una mejora de la firmeza de la piel, así como en una reducción de ciertos signos de la edad, como las arrugas finas y las líneas de expresión.

lo que se traduce en una mejora de la firmeza de la piel, así como en una reducción de ciertos signos de la edad, como las arrugas finas y las líneas de expresión. Reducción de manchas solares y pigmentación. Otro de los beneficios es la posibilidad de unificar el tono de la piel.

Otro de los beneficios es la posibilidad de unificar el tono de la piel. Hidratación en profundidad. Repara la barrera cutánea y aumenta la capacidad de la tez para atrapar la humedad, lo que se traduce en un aspecto más radiante.

Repara la barrera cutánea y aumenta la capacidad de la tez para atrapar la humedad, lo que se traduce en un aspecto más radiante. Es una buena alternativa para las pieles irritadas y sensibles, ya que tiene efecto calmante y desinflamante .

. Otra textura. Suaviza la superficie del cutis.

Tecnología en casa

Quizás una de las novedades de lujo en cuanto a belleza que están tomando más fuerza en este momento sea la de incluir en muchos tratamientos que se pueden hacer en casa el elemento de la tecnología.

Varias firmas ya se han aventurado por esta apuesta. Shiseido acaba de lanzar su Bio-Performance Micro-Click Concentrate, un tratamiento no invasivo que realiza "un lifting en la piel, reduce arrugas y minimiza los poros".

El truco está en que gracias al gadget que incorpora, los cosméticos se pueden aplicar de forma directa y a la profundidad necesaria en la piel, para potenciar el efecto de estos.

Imagen de producto del nuevo lanzamiento de Shiseido. Shiseido

Esta especie de bolígrafo cuenta con 18 micropuntas que, de forma muy suave, generan microperforaciones por las que penetra el producto. Todo se da siempre en las capas superiores de la epidermis.

En esta misma línea, Lancôme también presentó Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster. Se trata de un dispositivo de belleza que "se ha desarrollado para impulsar la penetración en la piel de ciertas fórmulas y aumentar su función",

Al igual que sucede con Shiseido, esta firma también ha patentado su propia tecnología. En este caso, la herramienta tiene 400 "nanopuntas ultraprecisas", cuya acción es indolora.

En principio, este tipo de apuestas se recomiendan para todo tipo de pieles. No obstante, aquellas que sufran de acné, rosácea y patologías similares, no deberían emplearlo. En cualquier caso, lo más recomendable es siempre seguir los consejos de los expertos.

Igualmente, hay partes del rostro en las que es mejor evitar la acción de este tipo de gadgets, como por ejemplo en las ojeras, donde la dermis es especialmente fina. También hay que tener en cuenta zonas como la de alrededor de los labios o la frente.

Cuidados básicos

Al margen de tratamientos y gadgets de belleza, es importante resaltar que el cuidado comienza en casa. Desde el centro Germaine de Capuccini Goya nos dan una serie de pautas:

La exfoliación. Es el gesto primordial para mejorar la calidad de la tez. Gracias a este proceso, "se eliminan células muertas, impurezas y rugosidades", quedándose listo el lienzo para el resto de productos que se apliquen.

Es el gesto primordial para mejorar la calidad de la tez. Gracias a este proceso, "se eliminan células muertas, impurezas y rugosidades", quedándose listo el lienzo para el resto de productos que se apliquen. Protección solar. Sea la época del año que sea, este elemento es clave en cualquier rutina de skin care. Los profesionales de la firma destacan que es especialmente importante ahora que el retinol se ha colado entre los cuidados básicos de muchas personas para evitar las quemaduras solares.

Sea la época del año que sea, este elemento es clave en cualquier rutina de skin care. Los profesionales de la firma destacan que es especialmente importante ahora que el retinol se ha colado entre los cuidados básicos de muchas personas para evitar las quemaduras solares. Hidratación total. Por la mañana y por la noche, para conseguir un cutis radiante, sobre el que además asentará mucho mejor todo el maquillaje. "También ayudará a prolongar el bronceado", destacan.

Por la mañana y por la noche, para conseguir un cutis radiante, sobre el que además asentará mucho mejor todo el maquillaje. "También ayudará a prolongar el bronceado", destacan. Rutinas sanas. Como ya viene siendo normal, dejar de lado hábitos como el tabaco y el alcohol, favorece tener un mejor aspecto. En cuanto a la dieta, aconsejan que "sea rica en frutas y verduras que contengan carotenoides y vitamina C y beber mucha agua".

La vuelta del verano es el momento de reiniciar la piel y de mimarla con conciencia. Pero para que funcione, siempre hay que hacerlo de forma lógica y tomando nota de los consejos de los expertos, dejando de lado tendencias y apostando por rutinas personalizadas. Sin duda alguna, la mejor inversión es la que se hace en la salud, y eso sí que nunca pasa de moda.