Las uñas francesas ya no se llevan: esta es la manicura original que llevan las españolas más elegantes

La historia de las uñas francesas comienza en Hollywood en 1977, cuando el fundador de ORLY, Jeff Pink, creó este diseño neutro para que las actrices pudieran cambiar de vestuario sin tener que retocar su esmalte. Su popularidad en París durante la Semana de la Moda fue tal, que el creador las bautizó como "manicura francesa"

Casi 50 años después, es considerada un clásico atemporal y una tendencia que nunca pasa de moda. Su elegancia clásica, versatilidad y adaptabilidad la hace ideal para cualquier estilo y ocasión; sin embargo, ya no es el único estilo que acapara estas características.

En los últimos años, la manicura ha evolucionado desde "simples" esmaltes de colores o diseños más planos, a otros más complejos, pero elegantes y versátiles. Uno de los más populares y de los que, posiblemente, más se hable en este otoño 2025 es el estilo carey.

En qué consisten las uñas estilo 'carey'

Las uñas estilo carey son una tendencia de manicura inspirada en el patrón clásico del carey, ese efecto marmoleado en tonos cálidos que recuerda al caparazón de algunas tortugas.

Tradicionalmente, este estilo ha sido muy popular en gafas, peines y accesorios de lujo; sin embargo, se trasladó al mundo de la manicura, donde rápidamente se convirtió en una tendencia.

El estilo carey se caracteriza por un acabado elegante y sofisticado, que mezcla principalmente colores marrones, ámbar, dorados y, a veces, ligeros toques de negro o caramelo.

Precisamente este juego de colores neutros y cálidos la hacen una manicura muy versátil, que funciona igual de bien para looks formales, de oficina o de noche, y no pasan desapercibidas sin resultar estridentes.

En moda, el marrón es un color versátil que transmite elegancia y puede adaptarse a cualquier estilo y mucho más, en otoño, ya que el tono simboliza la estación, representa las hojas secas y evocan calidez.

Lo habitual es hacerlo en un centro estético; sin embargo, no es especialmente difícil hacer esta manicura desde casa. La clave está en crear un diseño semitranslúcido y con capas, que dé la impresión de profundidad y movimiento.

Por este motivo, el primer paso para realizar la manicura carey es esmaltar toda la uña con un color translúcido. Después, curar en la lámpara para poner una capa fina de base y pintar unas pequeñas manchas de color marrón, con un pincel finito.

El diseño tiene que quedar muy parecido al pelaje de una jirafa y, una vez curado el diseño en la lámpara, debemos aplicar otra capa de top coatí.

Sin curar esta última capa, vamos a pintar, de nuevo, pequeñas manchas, pero esta vez de color negro o marrón más oscuro. Ahora, aplicamos otra capa de top coatí y curamos para finalizar.

Esta última capa de brillo potencia la sensación de "vidrio pulido", que es uno de los rasgos más distintivos de este estilo.

En cuanto a la forma de las uñas, siempre dependerá de nuestro gusto y estilo, pero la más popular es la almendrada, ya que aportan un efecto visual que estiliza y alarga los dedos, haciéndolos lucir más finos y elegantes.