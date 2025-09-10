Formarse en una escuela de maquillaje profesional: una alternativa laboral con una creciente proyección

Saber maquillar es un arte que se aprende. La técnica correcta te permite corregir un párpado caído, devolver la luz al rostro o transformar las facciones en busca de la máxima expresión.

Esta herramienta convive con nosotros desde la prehistoria y las primeras civilizaciones, pasando por el mundo egipcio y llegando hasta nuestros días.

En la actualidad, es un imprescindible en la vida cotidiana de muchas personas y una parte fundamental de la industria audiovisual, la moda y los eventos.

Con el auge de las redes sociales, ha cobrado fuerza y visibilidad, convirtiéndose en el gancho perfecto para los videos de TikTok o Instagram. Contar una historia o explicar nuevas tendencias funciona mejor en los espectadores si, al mismo tiempo, te estás maquillando. Así lo practican creadores de contenido como Cariatydes o Marikowskaya.