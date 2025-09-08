Ni pintalabios ni gloss, este es el famoso labial que nutre, hidrata y aporta color: se venden 7 cada minuto

Los labios tienen la piel más fina del cuerpo. Está compuesta solo por 3 a 5 capas celulares, a diferencia de las 16 o más de otras partes del cuerpo como la cara. Esta delgadez, la falta de glándulas sebáceas y sudoríparas y la escasa producción de melanina los hacen muy vulnerables a la deshidratación, el daño ambiental y las quemaduras solares.

Son estos motivos los que nos obligan a prestar más atención a esta parte del cuerpo en comparación con otras, especialmente, a la hora de comprar y usar productos. Nos dejamos llevar más por las recomendaciones, reseñas y ventas, con el fin de elegir el mejor.

Teniendo en cuenta estas últimas características, hay un producto que destaca: los labiales Almost de Clinique. Se trata de uno de los cosméticos más famosos en todo el mundo, ya que además de aportar color, ofrecen diferentes beneficios a los labios.

Labial 'Almost' de Clinique

Clinique fue una de las primeras marcas de cuidado para la piel en tener un acercamiento dermatológico. Sus productos incluyen fórmulas efectivas y seguras, libres de fragancias, parabenos y ftalatos, ideales para pieles sensibles.

Uno de sus cosméticos superventas son sus labiales Almost. Concretamente, el tono Black Honey es el número 1 en Estados Unidos y, en todo el mundo, se venden 7 barras cada minuto.

Los motivos son varios, y es que este labial aporta color y brillo a la vez que nutre e hidrata los labios. Su textura es más parecida a un bálsamo; sin embargo, cuenta con un pigmento de ligero a intenso, dependiendo de las capas que apliquemos.

Sus tres tonos nude, Black Honey, Pink Honey y, como novedad, el Nude Honey, favorecen a todos los tipos de piel, pero se ven diferentes en cada persona, ya que se adapta al tono natural de los labios.

El primero de ellos y el más popular combina pigmentos azulados, rojos y amarillos. El tono Black Honey consigue hacer lucir los dientes más blancos, embellecer los labios y se aplica con tanta facilidad que no siempre hace falta un espejo, explican desde la web.

Se trata de un color más intenso que los demás, perfecto para lucir de manera individual o combinarlo con un perfilador.

Imagen de cómo actúan los labiales según el tono de piel.

Por otro lado, el Pink Honey es un rosa transparente y suave, mientras que el Nude Honey es el nude perfecto, mezcla pigmentos cálidos y fríos y se adapta perfectamente al color de los labios.

Las fórmulas de los labiales son hipoalergénicas, 100% libres de perfume y contienen un alto porcentaje —95 %— de ingredientes acondicionadores, lo que refuerza su carácter amable y delicado con la piel de los labios

Además de sus características, uno de los motivos del éxito de esta línea de labiales son sus increíbles reseñas. En la página web, son muchas las personas que confiesan haber sentido un cambio en sus labios después de usar el cosmético.

"Este labial es perfecto para el día a día. Aporta un poco de color, siendo su textura suave, y de muy cómoda aplicación. Deja el labio hidratado mientras está el producto. No tiene sabor, eso me parece genial. Desde que lo uso noto mis labios más jugosos y sin tirantez".