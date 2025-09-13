Roberto Siguero, maquillador: "Para combatir la flacidez del rostro a partir de los 50, aplico el colorete de este modo"

El colorete, sin duda alguna, es uno de los productos de belleza preferidos por una enorme parte de la población que se maquilla. Durante décadas, ha sido el gran aliado de mujeres que buscaban un toque fresco y una apariencia más joven en el rostro.

Sin embargo, lejos de que sea un imprescindible o no de tu rutina de belleza, debes verlo como mucho más que un simple "colorete", palabra de profesional. Según revela Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme, la forma en la que aplicamos este cosmético puede marcar la diferencia entre un rostro apagado y otro rejuvenecido, estilizado y con efecto lifting inmediato.

Hablamos de la técnica haute blush, un estilo de aplicación del colorete que arrasa en las pasarelas, en los looks de celebrities como Hailey Bieber o Dua Lipa, y que este verano se ha popularizado en España como el gesto más sencillo para reducir ópticamente la flacidez del rostro.

Colorete a medida para rejuvenecer

Lo primero que aclara el experto de Lancôme es que no se trata de aplicar colorete de forma tradicional (sonriendo y marcando la "manzanita" del pómulo), sino de adaptar el rubor a la estructura de cada rostro.

"Hablamos de un colorete de alta costura, natural, bien difuminado y pensado para dar respuesta a las necesidades de cada mujer. Es un colorete a medida", explica Siguero.

Este gesto, cuando se realiza con la técnica adecuada, consigue lo que muchos tratamientos cosméticos prometen: esculpir el rostro, elevar los pómulos y armonizar las facciones, sin necesidad de agujas ni intervenciones.

La técnica 'haute blush' paso a paso

La clave está en aplicar el colorete de manera ascendente y envolvente, creando un efecto óptico de lifting. Así lo describe el maquillador de Lancôme:

Desde el centro del pómulo hacia la sien . Se empieza en la parte alta de la mejilla y se difumina hacia arriba, evitando concentrar demasiado pigmento en un solo punto. El resultado es un rostro más estilizado y fresco.

. Se empieza en la parte alta de la mejilla y se difumina hacia arriba, evitando concentrar demasiado pigmento en un solo punto. El resultado es un rostro más estilizado y fresco. Cruce sobre el puente de la nariz . Con el sobrante de la brocha, se acaricia suavemente el tabique nasal. Este paso aporta continuidad cromática y naturalidad al look.

. Con el sobrante de la brocha, se acaricia suavemente el tabique nasal. Este paso aporta continuidad cromática y naturalidad al look. Un toque en los párpados . Aplicar una ligera capa en el párpado móvil con el mismo tono de colorete añade armonía y sofisticación, sustituyendo incluso a las sombras de ojos.

. Aplicar una ligera capa en el párpado móvil con el mismo tono de colorete añade armonía y sofisticación, sustituyendo incluso a las sombras de ojos. Difuminado impecable. El secreto de esta técnica está en la integración. Bordes suaves, color bien trabajado y un acabado etéreo que rejuvenece al instante.

El haute blush no solo aporta color. Según los expertos, esta técnica corrige la flacidez que aparece con la edad. El colorete aplicado en dirección ascendente hacia las sienes crea una ilusión óptica de piel más firme y tersa.

"Vestimos la parte superior del rostro con una bruma de color, lo que da vitalidad y estructura. Es un rubor correctivo que realza la finura del conjunto", apunta Siguero.

¿Colorete en crema, polvo o líquido?

El formato del blush también influye en el resultado. Si optas por uno en crema o líquido, debes saber que son ideales para pieles secas o para un acabado luminoso y natural. Se integran como una segunda piel y permiten modular la intensidad.

Por el contrario, si te decantas por un colorete en polvo, estos son perfectos para pieles mixtas o grasas. El truco, según Siguero, es aplicar una fina capa de polvos sueltos entre la base y el colorete para conseguir una textura impecable.

Eso sí, preparar la piel, el paso que nunca debes saltarte. El colorete rejuvenece, pero solo si se aplica sobre una piel bien cuidada. Por eso, el maquillador de Lancôme recomienda una rutina previa de hidratación y tratamiento:

Limpieza suave para eliminar impurezas.

Sérum hidratante.

Crema de día adaptada al tipo de piel.

Contorno de ojos para difuminar líneas de expresión.

Con esta preparación, la piel está lista para recibir la base de maquillaje y el colorete, logrando un acabado más uniforme y duradero.

Aliados del 'haute blush'

Para potenciar el efecto rejuvenecedor del colorete y esta técnica tan novedosa que recomienda Roberto Siguero, él y los maquilladores recomiendan combinarlo con otros imprescindibles que duplicarán el efecto rejuvenecedor:

Corrector estratégico : aplicado en zonas específicas para unificar el tono y difuminar ojeras.

: aplicado en zonas específicas para unificar el tono y difuminar ojeras. Iluminador sutil : en hueso del pómulo, arco de la ceja y tabique nasal para dar volumen y luz.

: en hueso del pómulo, arco de la ceja y tabique nasal para dar volumen y luz. Bronceador ligero: para lograr un efecto sunset blush que imita el bronceado natural del sol.

El haute blush no es solo maquillaje, es una filosofía estética. Aporta frescura y funciona tanto en un look diario como en un evento nocturno. Además, se adapta a cualquier edad: en rostros jóvenes resalta la naturalidad; en pieles maduras, atenúa la flacidez y aporta un aspecto más descansado.

Además, debes saber que el color del blush también marca la diferencia:

Rosa suave: efecto "buena cara" inmediato, perfecto para pieles claras.

Melocotón: aporta calidez y frescura, ideal para pieles medias.

Corales intensos: rejuvenecen y dan vitalidad a pieles apagadas.

Tonos tierra o vino: sofisticados, para looks de noche o pieles más morenas.

Ahora ya sabes por qué el truco del maquillador Roberto Siguero no es un simple gesto de maquillaje, sino una herramienta de rejuvenecimiento al alcance de todas. Usar correctamente el colorete no solo añade color, sino que puede redibujar las facciones, estilizar el rostro y combatir la flacidez.