Crema Nivea y vinagre: la mezcla que rejuvenece y borra las arrugas que recomiendan los expertos en belleza

Son tantas las recomendaciones y productos de belleza que nos encontramos en el mercado, que es difícil decantarse por una que sea efectiva, accesible y económica. Por el contrario, en muchas ocasiones pasamos por alto remedios "de la abuela" que han sabido perdurar con el paso del tiempo gracias a su eficacia.

El cuidado de la piel del rostro es uno de los focos a los que más se le presta atención para evitar la flacidez y estragos que puedan causar los agentes externos, como el sol. Por esta misma razón, te sorprenderá y sobre todo, te alegrará saber que tienes dos auténticas joyas en casa para prevenir el envejecimiento del rostro.

La clásica crema Nivea, la de la lata azul de toda la vida, y el vinagre de manzana se han convertido en el truco de belleza mejor valorado de una dermatóloga especializada en estética, la doctora Tailen Rosales (@biometaboficial).

La experta comparte un vídeo a través de su canal en redes sociales en el que asegura que mezclar una pequeña cantidad de crema Nivea con vinagre de manzana puede suponer un cambio visible en la piel en apenas unos días.

Según la experta, esta fórmula ayuda a aclarar las manchas, mejora la textura de la piel y aporta un efecto tensor que difumina las líneas de expresión y patas de gallo. Un resultado que, de confirmarse, se convierte en una alternativa low cost frente a tratamientos cosméticos mucho más caros.

Nivea y vinagre de manzana

La exposición continuada al sol, la falta de hidratación y el uso inconstante de protección solar han disparado la aparición de manchas oscuras, arrugas prematuras y pérdida de firmeza. Estos efectos dañinos, que empeoran la apariencia de nuestro cutis, son precisamente los que combaten esta sencilla mezcla.

Se trata de una combinación sencilla, económica y muy comentada en redes sociales que promete atenuar manchas, suavizar arrugas y devolver luminosidad al rostro.

Los ingredientes que necesitas son simples: una lata de Nivea y vinagre de manzana. Además, te vendrá bien contar con un pequeño recipiente de cristal para hacer la mezcla y una cucharita o espátula de madera o, si lo prefieres, una brocha (opcional) para aplicarte la mezcla.

Para preparar el secreto de belleza "mágico", sigue estos pasos:

Limpieza previa. Lava el rostro con un jabón neutro o tu limpiador habitual para eliminar impurezas y restos de maquillaje. La piel debe estar completamente seca antes de aplicar el tratamiento. Mezcla de ingredientes. En un cuenco pequeño, coloca una cucharada de crema Nivea y añade una cucharadita de vinagre de manzana. Remueve bien hasta obtener una crema homogénea. Aplicación. Con ayuda de lo que prefieras (dedos, brocha, espátula...), extiende la mezcla sobre el rostro, insistiendo en las zonas con más manchas, arrugas finas o marcas de sol. Evita el contorno de los ojos y los labios, ya que la piel es más sensible. Tiempo de actuación. Lo ideal es dejar reposar la mezcla durante la noche para que la piel absorba los nutrientes y principios activos. Si prefieres, puedes aplicarlo solo durante 30 minutos y luego retirarlo, especialmente si tienes la piel sensible. Retirada. Por la mañana, enjuaga bien con agua tibia y aplica tu rutina habitual: limpiador suave, sérum, crema hidratante y, muy importante, protector solar.

El éxito de esta mezcla

Por un lado, la crema Nivea está compuesta de una fórmula clásica cargada de agentes humectantes y emolientes que hidratan en profundidad y crean una barrera protectora en la piel. Esto ayuda a suavizar arrugas y a mantener la elasticidad.

En el caso del vinagre de manzana, se le atribuyen propiedades exfoliantes y reguladoras del pH de la piel. Gracias a su contenido en ácidos naturales, puede contribuir a aclarar manchas y mejorar el tono desigual.

Juntas, ambas sustancias generan una mezcla que, según los testimonios compartidos en redes, deja la piel más luminosa, uniforme y con aspecto rejuvenecido.

Eso sí, aunque se trate de un truco natural y económico, los dermatólogos recuerdan algunas recomendaciones importantes:

Haz una prueba previa : aplica un poco de la mezcla en una zona pequeña del cuello o la muñeca para comprobar que tu piel no reacciona.

: aplica un poco de la mezcla en una zona pequeña del cuello o la muñeca para comprobar que tu piel no reacciona. No abuses del vinagre : al ser ácido, puede irritar la piel si se usa en exceso. La proporción recomendada es siempre mínima: una cucharadita por cada cucharada de Nivea.

: al ser ácido, puede irritar la piel si se usa en exceso. La proporción recomendada es siempre mínima: una cucharadita por cada cucharada de Nivea. Protección solar imprescindible : aunque el vinagre puede ayudar a mejorar el tono, la exposición al sol sin protección puede empeorar las manchas. Usa un protector de al menos SPF 30 cada mañana.

: aunque el vinagre puede ayudar a mejorar el tono, la exposición al sol sin protección puede empeorar las manchas. Usa un protector de al menos SPF 30 cada mañana. Constancia y paciencia: no esperes resultados inmediatos. Los efectos suelen notarse tras varias aplicaciones, siempre combinados con una rutina de cuidado adecuada.

Se trata de un remedio casero, fácil y barato para dar un respiro a tu piel, especialmente tras el verano. No sustituye a tratamientos dermatológicos ni al protector solar, pero puede ayudarte a mejorar la textura y la luminosidad del rostro.

La clave, como siempre, está en la constancia, en escuchar a tu piel y en combinar este tipo de soluciones caseras con hábitos saludables. Buena hidratación, dieta equilibrada, descanso y protección frente al sol.