Clara Cervera, maquilladora: "A partir de los 40 años, el eyeliner negro muy marcado te hace ver más mayor"

Desde hace unos años, el delineador es uno de los grandes protagonistas en la rutina de belleza de miles de personas. Gracias a él podemos darle un aspecto completamente diferente a nuestra mirada, resaltándola y ampliándola de la forma más elegante posible.

Sin embargo, así como puede resultar favorecedor, también puede echarnos años de más. El delineador negro, así como otras técnicas realizadas en la mirada con este tono, pueden endurecer los rasgos del rostro y provocar una reducción visual del tamaño del ojo en pieles maduras.

Así lo ha explicado la maquilladora Clara Cervera en su perfil de TikTok. Según explica, el color negro en la mirada se debe "colocar muy bien", ya que un delineado grueso de este tono no es tan favorecedor en mujeres mayores de 40 años.

El efecto del delineador grueso en pieles maduras

A medida que pasa el tiempo, la mirada, al igual que otras partes del rostro, sufre una serie de cambios debido a la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel.

Los párpados tienden a caer, las líneas de expresión se hacen más visibles y, en muchos casos, los ojos parecen perder su forma original, lo que puede restar frescura y vitalidad al rostro.

Para disimular este efecto, "una de las cosas que hay que hacer es no endurecer la mirada", explica la maquilladora Clara Cervera y el delineado negro grueso es precisamente lo que consigue.

Especialmente en párpados caídos, un delineado grueso puede cubrir una porción considerable del espacio visible entre la línea de las pestañas y el pliegue del párpado.

Este efecto reduce el área de piel expuesta entre el ojo y la ceja, lo que puede dar la ilusión de un ojo más pequeño.

Además, cuando el delineado se extiende al párpado inferior, este efecto se acentúa aún más, ya que el contorno oscuro rodea completamente el ojo, tal y como podemos observar en el vídeo de Cervera.

@claracerverabeauty

Más allá del grosor, el color es muy importante. Y es que cuando el delineador empleado es negro, se puede aumentar esta percepción de reducción visual, puesto que los tonos oscuros tienden a generar profundidad y sombra.

Esto no significa que debamos eliminar el negro completamente de nuestra rutina, sino que debemos aprender a "colocarlo". En lugar de hacer un delineado grueso y largo, podemos optar por una línea difuminada y pegada a las pestañas.

La experta, además, aconseja el marrón chocolate en lugar del negro. Este tono más cálido suaviza la mirada y evita endurecer los rasgos, aportando profundidad y definición sin resultar tan drástico.