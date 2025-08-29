El glosario 'beauty' definitivo. Volumen de la G a la L: los términos imprescindibles sobre tendencias de belleza

Hace unas semanas se publicó la primera parte de un glosario de belleza que ahora se sigue engrosando, como se prometió entonces.

En tiempos de cambio, fugacidad e inmediatez, a veces cuesta discernir qué funciona y qué no, o qué toma fuerza porque de verdad lo merece y qué se trata simplemente de un producto elevado a base de darle bombo publicitario.

Por ello, tener al menos claros según qué conceptos resulta fundamental, como también lo es, por supuesto, confiar en el criterio de profesionales, ya sean estos dermatólogos, farmacéuticos especializados en la materia o maquilladores y peluqueros. Hay que acudir a ellos cuando proceda.

Mientras tanto, desde Magas se sigue poniendo orden en un caos de términos que, además, a veces sufre la invasión de anglicismos y neologismos que tampoco ponen esta tarea demasiado sencilla. La historia continúa con la letra G.

G

Glabela. Sinónimo de entrecejo.

Glándulas sebáceas. Pequeñas estructuras exocrinas que se encuentran en prácticamente toda la superficie del cuerpo, a excepción de las palmas de manos y pies. Se encargan de producir y segregar sebo, una especie de grasa que sirve como protección de la piel y el cabello.

Glazed. Efecto que hace referencia a una tendencia en manicura con acabado glaseado o nacarado. Después del triunfo de esta nail trend, se extrapoló también al terreno de las sombras de ojos.

Gradiente. Es un efecto que se consigue en maquillaje cuando se integran a la perfección dos o más colores, ya sea de colorete, sombra de ojos o productos para labios. La finalidad es conseguir una transición muy pulida.

Grasa localizada. Células adiposas que suelen concentrarse siempre en la misma zona del cuerpo.

Glicación. Es el resultado de una reacción endógena, que es un proceso que se da dentro de un organismo, célula o sistema, es decir, no depende de factores externos. En este caso, sucede entre el azúcar que va en la sangre y el colágeno y la elastina. Esto se traduce en una pérdida de la elasticidad y la tonicidad de la piel.

Glicerina. Es un líquido higroscópico, es decir, que puede absorber humedad del entorno, favoreciendo la hidratación y retención del agua, de ahí que se emplee en artículos de belleza.

Glowy. Adjetivo anglosajón que se utiliza para hacer referencia al aspecto radiante que le confieren a la piel algunos productos de skin care y de maquillaje.

Piel de efecto 'glowy'.

H

Henna. Tinte natural que se obtiene a partir de la planta Lawsonia inermis. En el ámbito beauty se usa para teñir el cabello, hacer tatuajes temporales y, desde hace un tiempo, también para dibujar pecas en el rostro.

Henna. Tinte natural que se obtiene a partir de la planta Lawsonia inermis. En el ámbito beauty se usa para teñir el cabello, hacer tatuajes temporales y, desde hace un tiempo, también para dibujar pecas en el rostro.

Hiperpigmentación. Oscurecimiento del color de la piel. Normalmente, se manifiesta en forma de marcas, pecas, léntigo o lunares.

Hipoalergénico. Concepto que hace referencia a aquellos productos que se han formulado para evitar en la medida de lo posible reacciones alérgicas.

Cono de henna natural en color marrón de Henna Shop por 32 euros. Henna Shop

I

Infiltración. Introducción de líquido o de ciertas sustancias entre los poros.

Infiltración. Introducción de líquido o de ciertas sustancias entre los poros.

Ingredientes activos. Componentes de productos de cosmética que tienen efectos hidratantes, antioxidantes o exfoliantes cuando se aplican sobre la piel.

Ionización. Técnica que se emplea en tratamientos faciales con la finalidad de que aquello que se utilice penetre mejor.

Inyección de vitaminas. Tratamiento que mejora la salud y apariencia de la tez.

IPL. Se corresponde con las siglas de Intense Pulsed Light y es una técnica de medicina estética para tratar el cutis.

Imagen de archivo de una inyección. Foto de Diana Polekhina en Unsplash

J

Jabones enriquecidos. Productos que se elaboran con una base limpiadora suave y que suelen aportar a la piel mucha hidratación, además de regenerarla.

Jabones enriquecidos. Productos que se elaboran con una base limpiadora suave y que suelen aportar a la piel mucha hidratación, además de regenerarla.

A Simmondsia chinensis Jumbo. Concepto que hace referencia a los lápices, delineadores, sombras y máscaras que tienen un tamaño superior al habitual.

Sombra de ojos tipo jumbo de Make Up For Ever disponible en Sephora por 28 euros. Sephora

K

Kaolín. Arcilla blanca que se usa con asiduidad en el ámbito de la cosmética por sus propiedades absorbentes, purificantes y exfoliantes. Se emplea tanto en productos para el rostro, así como para el cuerpo y el cabello, y suele funcionar bien en pieles sensibles y secas.

Kaolín. Arcilla blanca que se usa con asiduidad en el ámbito de la cosmética por sus propiedades absorbentes, purificantes y exfoliantes. Se emplea tanto en productos para el rostro, así como para el cuerpo y el cabello, y suele funcionar bien en pieles sensibles y secas.

K-Beauty. Término que hace referencia a la belleza coreana. Esta ha traspasado las fronteras del país asiático y se ha instalado en todos los rincones del globo, convirtiéndose, en muchos casos, en una cuestión aspiracional.

Keratina. Proteína fibrosa natural que forma el componente principal de la capa externa de la piel, el pelo y las uñas. En el sector beauty se utiliza en artículos capilares con intención de reparar y fortalecer la melena. Además, reduce el encrespamiento.

Mascarilla Detox de Kaolin de Farma Dorsch por 25,50 euros. Farma Dorsch

L

Lámpara ultravioleta. Herramienta que se utiliza en manicura para fijar y endurecer los geles y esmaltes. Funciona mediante luz UV.

Lámpara ultravioleta. Herramienta que se utiliza en manicura para fijar y endurecer los geles y esmaltes. Funciona mediante luz UV.

Léntigo. Pequeña mancha en la piel que suele aparecer en la cara, las manos o el cuello.

Lifting de pestañas. Tratamiento estético para realzar su forma y curvatura, elevándolas desde la raíz. La transformación es instantánea, ya que logra abrir la mirada de forma increíble. Es recomendable pedir también la aplicación de tinte para conseguir un efecto aún más impactante.

Lip tint. Tinte para los labios que eleva el color de los mismos de forma natural. Es perfecto para lograr el efecto mordida. Además, en muchas ocasiones estos mismos productos también se pueden utilizar para encender las mejillas.

Liposucción ultrasónica. Técnica de cirugía que quema y desintegra la grasa antes de su extracción, para que este proceso sea más preciso y menos agresivo.

LPG. Técnica que se usa en tratamientos anticelulíticos.

El clásico 'lip tint' de Benefit, disponible en Sephora por 28 euros. Sephora

Ahora se hace una nueva parada en este camino hacia los altares de la belleza, pavimentado con los términos y conceptos del momento. El siguiente capítulo se abre con la M.