Víctor del Valle, peluquero: "Si quieres cubrir tus canas y rejuvenecer sin usar tintes, esta es mi técnica favorita"

Las canas son cabellos que han perdido su pigmento natural, llamado melanina. Esta pérdida de coloración puede ocurrir de manera gradual y aunque de forma general se asocie a etapas avanzadas de la vida, la realidad es que estos mechones blancos pueden aparecer en cualquier momento, incluso, en la adolescencia.

A pesar de su naturalidad, las canas son un complejo muy común entre mujeres. Más allá de ser un cambio en el cabello, estos mechones blancos están muy ligados a la percepción social del envejecimiento.

Es este motivo el que obliga a muchas mujeres a teñirse; sin embargo, estos métodos son cada vez menos populares debido a su agresividad y necesidad de retoques constantes. Según el peluquero Víctor del Valle, una alternativa muy eficaz son las coloraciones ácidas.

Qué son las coloraciones ácidas

Las coloraciones ácidas son uno de los métodos más apreciados en los salones de alta gama, ya que ofrece un resultado natural y luminoso, actuando como un barniz que envuelve el cabello en lugar de penetrar profundamente su estructura.

A diferencia de las coloraciones de oxidación, también llamadas tintes permanentes, que abren la cutícula para depositar el pigmento, las coloraciones ácidas trabajan de forma superficial, respetando al máximo la fibra capilar y conservando su salud y brillo.

El tratamiento, además, es muy sencillo. Se aplican pigmentos de carga ácida que se fijan en la superficie del cabello, generando un efecto de velo cromático que difumina las canas en lugar de cubrirlas de forma opaca.

Al no alterar la melanina natural, el resultado es más traslúcido y suave, lo que evita ese contraste artificial que en muchas ocasiones delata el tinte.

Los mechones blancos o grisáceos quedan matizados con reflejos que armonizan con el resto de la melena y en cabellos con muy pocas canas, el efecto es prácticamente invisible a la fista.

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que no provoca una línea de crecimiento marcada. Como no hay un cambio drástico de tono, el mantenimiento se vuelve más flexible y mucho menos exigente.

Al ser una fórmula libre de amoníaco y de agentes oxidantes agresivos, no debilita ni daña el cabello. De hecho, muchas personas experimentan una sensación de mejora en la calidad de la fibra, ya que la coloración ayuda a sellar la cutícula, aportando brillo y suavidad.

Además de la coloración, Víctor del Valle opta por un corte de pelo también muy rejuvenecedor: el bixie, "una mezcla entre bob y pixie", explica el experto.

El bixie ha conseguido cautivar a miles de mujeres por dos sencillas razones: te hace parecer más joven y, además, queda bien a todo tipo de rostros. El juego de capas realza la belleza natural de quien lo prueba, aportando un aspecto juvenil muy favorecedor.