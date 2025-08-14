De unos labios potentes con color a propuestas jugosas, ¿por qué el 'gloss' ha vuelto de forma triunfal?

No hace tanto que las fórmulas fijas para labios se instalaron como imprescindibles en las rutinas de maquillaje. Entonces, los productos que se apellidaban long lasting eran los más buscados y según qué colores de algunas marcas se encontraban siempre agotados. Ni que decir tiene que el momento de desmaquillarse y borrar cualquier rastro de estas propuestas de la cara era toda una proeza.

Sin embargo, y casi sin hacer ruido, los pintalabios de acabado jugoso y los glosses han llegado para reinar como las apuestas beauty del momento, pero, ¿a qué se debe este giro de guion?

Como de costumbre, cuando se da un cambio tan notable, no se debe solo a una razón, sino a una confluencia de factores que empujan para lograr el objetivo, además de la presencia de ciertos referentes que comienzan a abogar por la tendencia cuando esta todavía no puede llamarse así por definición de la misma.

En primer lugar, estos productos aportan un acabado brillante y jugoso que captura y refleja la luz, dándole a los labios un aspecto más hidratado, fresco y con volumen .

Estos últimos conceptos son esenciales, ya que recuerdan al efecto que provoca el uso de ácido hialurónico , una de las intervenciones estéticas más demandas de los últimos tiempos.

Ahora eso también ha cambiado, ofreciendo alternativas más cómodas y ligeras de llevar que contienen aceites, colágeno y péptidos . Además, se ha conseguido que sean más duraderas , en especial si se combina con el uso de un delineador sutil que se funda e integre a la perfección.

beauty gloss Por último, es el mejor aliado para conseguir los blurred lips, una de las tendencias preferidas por referentes del sector como Hailey Bieber, que sienta cátedra desde su cuenta de Instagram, así como con su firma Rhode.

Por supuesto, las grandes firmas han sido las primeras en apostar por este tipo de acabados para los productos de labios.

Dolce & Gabbana , que lanzó My Juicy Sheer, una propuesta hidratante con ácido hialurónico y aceite de oliva. Se pudo ver en su colección de Alta Costura de primavera-verano 2025.

En este caso, destacaron los tonos melocotón y rosa de aspecto translúcido, que fueron de la mano de otras tendencias de belleza como la piel radiante y las cejas peinadas de forma natural.

Como conclusión, hay que comentar que el auge de este tipo de productos forma parte de un cambio total del concepto de belleza actual, que busca un aspecto más jovial, fresco, sensual y saludable, y no algo tan pulido, o no de forma tan consciente.