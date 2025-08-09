Una dermatóloga confiesa cómo usa ella la crema Nivea para una piel hidratada y sin arrugas: "Estoy sin palabras"

La crema Nivea de lata azul es uno de los productos cosméticos más vendidos de todo el mundo. Su envase redondo y metálico, su perfume inconfundible y su historia centenaria la han convertido, con el paso de los años, en un verdadero clásico en los hogares de millones de personas.

Sus beneficios son tan amplios que, incluso, hay quienes le otorgan otros usos más allá de la simple hidratación. Sin embargo, en los últimos meses, se ha abierto un gran debate sobre si es beneficioso aplicárselo en ciertas zonas del cuerpo, como la cara, debido a ciertos ingredientes.

La dermatóloga Jayde era una de las expertas que no recomendaba su uso, hasta ahora. "No me creo que esté a punto de recomendarte usar este producto en la cara. Estoy sin palabras", confiesa en su vídeo de TikTok mientras muestra la crema Nivea.

Los beneficios de la crema Nivea de lata azul

La crema Nivea de lata azul se ha ganado la fama de ser una crema "todoterreno". Cuenta con ingredientes clave como pantenol, eucerit y glicerina, es un producto excepcionalmente efectivo para proporcionar una hidratación profunda, mejorando la suavidad y la elasticidad de la piel.

Sin embargo, son precisamente estos ingredientes los que hacen dudar a ciertos dermatólogos. Debido a su textura densa, la crema Nivea puede ser demasiado pesada para la piel del rostro, especialmente para pieles grasas o con tendencia al acné.

Y como no hay nada mejor para garantizar la efectividad que probándolo, hace unos meses se hizo viral en TikTok la eficacia de esta crema en el rostro. Según los usuarios, aplicar una capa antes de dormir te hacía despertar con la piel perfecta e hidratada.

Por ese motivo, una dermatóloga decidió probarlo y, según sus declaraciones, "está impresionada". La crema Nivea de lata azul, que todos conocemos, le hizo despertar con la piel como nueva.

Además de la glicerina, la crema Nivea contiene otros emolientes y oclusivos que suavizan y alisan la piel. Estos ingredientes forman una capa protectora en la superficie de la piel, que reduce la pérdida de agua y protege contra irritantes externos.

Al mejorar la hidratación de la piel, estas cremas también pueden aliviar la irritación y el malestar asociados con la xerosis cutánea.

Más allá de todos los testimonios de redes sociales, la propia página de Nivea reconoce que es un producto dermatológicamente probado, por lo que también es apto para las pieles más sensibles.

Sin embargo, es cierto que las pieles grasas no deberían abusar de este producto. En estos casos, una buena idea es aplicarla un día sí y un día no —poca cantidad—, para permitir que nuestro rostro respire en esos momentos sin producto.

La propia OCU valoró este producto y obtuvo una calificación de 4 estrellas, lo que considera una buena puntuación en términos de hidratación. Además, se le otorgaron otro tipo de características, como el aroma, la textura, la facilidad de aplicación, la absorción y la sensación que deja en la piel.

Cómo usar la crema Nivea según una dermatóloga

De acuerdo con la dermatóloga, la forma más sencilla y efectiva de usar la crema Nivea es aplicar una pequeña capa en el rostro antes de ir a dormir, con el fin de aprovechar el período de descanso para hidratar y proporcionar nutrientes a la piel.

Durante este tiempo, la piel está más receptiva y puede beneficiarse al máximo de los tratamientos. Por ello, aplicar la crema al menos una hora antes de dormir permite que se absorba completamente en la piel.

Por la mañana, simplemente tenemos que enjuagarnos con nuestro jabón habitual y eliminar cualquier resto de crema, con el fin de que no tapone los poros.