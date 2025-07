Sophia Loren (90) y su secreto de belleza para estar joven: "Como pasta a diario, pero camino 1 hora todos los días"

Prácticamente, nadie en el planeta puede negar que Sophia Loren, a sus increíbles 90 años, continúa siendo una de las mujeres más bellas del mundo. La actriz italiana, una de las mayores estrellas del cine clásico de Hollywood, tiene claro lo que le ha hecho mantenerse joven y activa a lo largo de los años.

La protagonista de Dos Mujeres (con la que ganó un Óscar) o Matrimonio a la italiana, asegura que su mayor secreto de belleza se basa en pequeños gestos diarios como comer pasta, no haber abandonado jamás el aceite de oliva, pero, por supuesto, sin olvidar jamás su rutina de ejercicio directo.

La clave está en moverse cada día, comer con placer y mantener siempre una mirada positiva ante la vida. La actriz está espléndida, vital y profundamente coherente con su filosofía mediterránea. Sin filtros, sin artificios, sin postureos.

"Me levanto temprano, salgo a caminar una hora y pienso: quizás encuentre algo hermoso"

Sophia Loren ha inspirado a generaciones con su talento, su belleza y su autenticidad. Y sí, sigue comiendo pasta. Pero también sigue caminando cada mañana, llueva o truene, convencida de que la vida siempre guarda algo bonito.

En esta etapa de madurez luminosa, vuelve a convertirse en referente gracias a su estilo de vida. En una entrevista reciente, compartía: "Siempre me levanto temprano, a veces sin querer, porque siempre se puede encontrar una excusa para no hacer ejercicio. Luego salgo a caminar durante una hora."

Más que una rutina de ejercicio

No es una caminata para presumir de forma física ni para "quemar calorías". Es su forma de celebrar la vida cada día, de mantenerse conectada con el mundo y de conservar su equilibrio interior. "Mientras camino, pienso que quizá a la vuelta de la esquina encuentre algo hermoso", asegura con esa elegancia que solo ella sabe transmitir.

Y la ciencia la respalda: caminar de forma regular mejora la circulación, reduce el estrés, estimula el metabolismo y ayuda a mantener la masa muscular, incluso a edades avanzadas. Según expertos como el entrenador Juan Antonio Martín, es una de las actividades más completas y sostenibles para envejecer con salud.

No renunciar a la pasta ni al aceite

Como buena italiana, Sophia Loren no renuncia a la pasta. La disfruta con moderación, como parte de su dieta mediterránea basada en alimentos reales, sencillos y sabrosos: aceite de oliva virgen extra, legumbres, verduras frescas y por supuesto, un buen plato de espaguetis de vez en cuando.

Durante años circuló la frase "Todo lo que tengo se lo debo a los espaguetis", atribuida a la actriz. Pero ella misma la desmintió con humor: "Si comes un montón de espaguetis, engordas sin remedio", aclaraba.

"Ahora como pequeñas porciones, con cuidado (aunque no demasiado), y disfruto mucho de cada bocado." Este equilibrio natural es uno de sus grandes secretos. Nada de restricciones extremas ni de dietas sin sentido.

Loren come lo que le gusta, pero sin excesos. Si le apetece pasta, la come. Solo que en vez de llenarse el plato, se sirve una cantidad moderada. El resultado: se cuida sin renunciar al placer.

Más allá de su alimentación, Sophia Loren también incorpora el aceite de oliva virgen extra a su ritual de belleza. Fiel al poder de los ingredientes naturales, ha confesado en varias ocasiones que se da baños con "un tapón" de este elixir mediterráneo para mantener la piel hidratada y luminosa.

Y funciona. Porque no solo cuida su cuerpo por dentro, sino también por fuera. Sin cirugías invasivas ni tratamientos extremos, Loren ha optado por lo que le funciona: hidratación, actitud positiva, alimentos reales y movimiento diario.

Una actitud que rejuvenece

Pero si hay algo que realmente mantiene joven a Sophia Loren, es su mentalidad. A lo largo de su vida ha superado pérdidas, desafíos y momentos difíciles, pero nunca ha perdido la fe en sí misma ni su amor por la vida.

"La edad es una condición, no un privilegio", afirma con esa contundencia que solo las mujeres sabias manejan. Para ella, el paso del tiempo es parte del viaje. No se esconde, no lo disfraza, no intenta aparentar lo que no es.

"El cuerpo cambia, pero la mente no... bueno, a veces", bromea. "Y cuando eso pasa, me digo: 'Cállate. Sé fuerte. Sigue andando. Inténtalo'. A veces se gana. A veces se aprende." Esa fuerza interior, esa capacidad de reinventarse y seguir adelante es lo que convierte su estilo de vida en un verdadero ejemplo.

Una vida plena basada en lo esencial

Caminar, comer pasta, usar aceite de oliva, levantarse temprano, pensar en positivo. La receta de Sophia Loren para mantenerse vital y espléndida no necesita grandes inversiones ni gurús del bienestar. Solo coherencia, amor propio y placer por lo sencillo.

Y quizá ahí radica su verdadera belleza. A sus 90 años, sigue inspirando no por cómo luce (aunque sigue deslumbrando), sino por cómo vive. Porque mientras muchos buscan el secreto de la eterna juventud en laboratorios o tratamientos imposibles, Loren lo encontró en una buena caminata y en un plato de pasta al dente.

Si este auténtico gurú de la belleza clásica nos dice que cuidarse no es complicado, hay que hacerle caso. El verdadero bienestar nace de los hábitos sencillos y del amor por lo cotidiano. Y que una vida equilibrada no excluye el placer.