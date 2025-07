Llega la obsesión de la 'butter skin': la preparación y las bases para lograr una piel perfecta de efecto mantequilla

Es normal perder la cuenta de las tendencias de belleza que copan pasarelas y redes sociales. Especialmente cuando estos espacios se van retroalimentando y rebotan en los looks de street style y viceversa.

Los términos anglosajones asaltan a las usuarias de redes sociales a golpe de click o scroll y librarse de su influencia es bastante complicado. Sobre todo cuando los resultados de las nuevas técnicas de aplicación del maquillaje resultan tan sumamente atractivos.

Si durante un tiempo se estuvo hablando de la glass skin, es decir, piel de cristal, un acabado originario de Corea del Sur que busca una tez de aspecto luminoso e hidratado, casi translúcido, ahora ha llegado el turno del efecto mantequilla.

Pero, ¿en qué consiste esta tendencia?, ¿qué diferencia hay con la primera referencia mencionada? Pues la distinción radica en que la butter skin se centra en un brillo más sutil, que juega con el efecto aterciopelado, algo más cremoso y saludable. Aquí desaparece esa fragilidad de la estética coreana.

El término llegó a las diferentes plataformas de la mano de la modelo y creadora de contenido Aisha Potter. En este caso, la base de la que se parte es una piel de ensueño, al menos de acuerdo a lo que se muestra en cámaras.

La primera vez que esta hace mención del concepto es a comienzos de este mismo año, en un vídeo en TikTok del 27 de enero que titula así: 'Makeup that glides on like butter', es decir, maquillaje que se desliza como si fuera mantequilla.

Desde entonces, lo ha comentado de esta forma más veces. De hecho, hay otro clip de abril que directamente titula 'Butter skin', piel de mantequilla.

La previa

Sea cual sea el resultado de maquillaje que se quiera conseguir, hay que tener claro que la preparación del rostro es fundamental, pero no solo justo antes de aplicar los productos, sino que lo idóneo sería tener una rutina de skin care personalizada y adaptada a las necesidades de cada una.

Por otro lado, hay que ser consciente de que no todas las tendencias encajan con cualquier tipo de tez. Si bien es cierto que los acabados jugosos son el must de los últimos tiempos, también lo es que si se quiere aplicar en pieles grasas hay que trabajarlos de otra forma.

"En este caso, destaca una jugosidad natural en la piel que, independientemente de cómo sea esta, se puede conseguir. No obstante, es básico cuidar la preparación", señala la maquilladora Isa Morales, estilista de personajes como Tamara Falcó, Pino Montesdeoca, Laura Sánchez y Olivia Baglivi.

La experta recomienda que en las pieles grasas, se usen productos de texturas con baja densidad como son las esencias, los sérums o las cremas en gel, pero que aporten luz y nutrición a la tez.

"No es lo mismo cuidar de un rostro graso e hidratado que graso y deshidratado. Esta última necesitará más humectación externa en forma de skin care para lograr ese acabado jugoso de forma previa, el cual también permitirá que los productos de maquillaje se fundan con mayor facilidad", aclara Isa Morales.

En cualquier caso, para lograr un efecto butter skin, es crucial que la piel se encuentre bien hidratada. A ello hay que sumarle que la limpieza de la misma se haga correctamente y que la protección solar esté presente siempre, al margen de la época del año que sea.

Ceramidin™ - Crema hidratante de Dr.Jart+ Sephora

Dr.Jart+ es una marca especializada en skin care. Uno de sus productos estrella de los últimos tiempos es la Ceramidin Cream, una loción facial rica que aporta una textura aterciopelada que se funde con la piel mientras mantiene la barrera natural de la misma. Todo sin desembocar en un acabado demasiado pegajoso (45,99 euros en Sephora).

UNICCELLULAR ACTIVE+, de UNICSKIN UNICSKIN

La marca made in Spain UNICSKIN, fundada por Mónica Sada, está revolucionando el mercado de la tecnología de la belleza a domicilio con su aparatología de lujo accesible. Sin embargo, no son estas las únicas propuestas de la firma que son un auténtico éxito.

Hemos probado su sérum antiedad con exosomas, UNICCELLULAR ACTIVE+, que definen como el primer de la skin care, y sus resultados son increíbles.

Con un aroma nada invasivo y rico, proporciona un glow casi instantáneo en la piel, que además provee una adherencia increíble para el resto de productos que se apliquen a posteriori. El resultado es un acabado jugoso y natural del maquillaje (actualmente rebajado en su web a 61,60 euros).

Hydrating Cream de Shiseido. Shiseido

Pensar en Shiseido es sinónimo de que la mente vuele de forma directa a los secretos mejor guardados de la belleza japonesa. Una marca que conquista no solo por sus apuestas beauty, sino también por toda su filosofía.

Esta Hydrating Cream aporta 24 horas de hidratación al rostro y además previene los primeros signos de la edad. Está recomendada para todo tipo de pieles, a las que da brillo, alisa y suaviza, detalles fundamentales para conseguir ese resultado butter skin (De 79 euros a 55,30).

Hydra Zen Anti-Stress de Lancôme. Lancôme

El catálogo de Lancôme está repleto de apuestas ganadoras, y su Hydra Zen Anti-Stress es una buena alternativa para mantener la hidratación en el rostro, ya que además cuenta con factor de protección SPF20.

Otra de sus ventajas es que calma los efectos de las agresiones ambientales, tal y como aseveran en la web de la marca. Promete una textura sublime y además de su fácil absorción (con descuento, su precio pasa de los 60 euros a los 42).



La base

Con la piel bien hidratada, junto al resto de productos que cada cual emplee en su rutina, y, por supuesto, un buen fotoprotector solar, llega el momento de aplicar la base de maquillaje escogida.

Este tipo de tendencias beauty como la de la butter skin destacan por utilizar propuestas con acabados naturales y no excesivamente cubrientes. La idea es buscar algo que se funda con la piel a la perfección, buscando la textura que se ha mencionado previamente.

Por supuesto, y de forma lógica, cuando se necesita un acabado que soporte mejor el paso de las horas o que sea más cubriente, hay que apostar por otro tipo de fórmulas o combinar estas con polvos para sellar o espráis con la misma finalidad, aunque también los hay con efecto dewy.

"Para que funcione en estas ocasiones hay que trabajar un buen skin prep e ir aplicando setting spray por capas y dejando secar. Aconsejo llevar también unos papelitos de arroz para retirar exceso de sebo o sudoración en zonas concretas. Con este planteamiento, la tendencia butter skin es apta para cualquier evento", asegura la maquilladora Isa Morales.

Base De Maquillaje Ligera Luminous Silk, de Giorgio Armani. El Corte Inglés

La base que utiliza Aisha Potter en sus vídeos es la Luminous Silk de Armani, un clásico para las amantes del mundo beauty.

Este fondo de maquillaje, que se encuentra disponible en multitud de tonalidades, proporciona un acabado sedoso y además su capacidad de cobertura es modulable, es decir, va cambiando conforme se van aplicando capas, sin perder de forma exagerada el aspecto ligero (de 62 euros a 43,40).

La recomendación de la marca es utilizarla "desde el centro hacia el exterior para unificar la piel", como aclaran a través de la web de El Corte Inglés.

Dior Forever Skin Perfect. Dior

Las bases en stick son lo más para llevar en el neceser a la hora de viajar, por lo que ahora en verano se convierten en un básico. La Dior Forever Skin Perfect es una de las propuestas de Magas para lograr la ansiada y deseada butter skin.

Con su fórmula, la división beauty de la maison francesa pretende conseguir un acabado natural y con capacidad difuminadora que además aporta un extra de hidratación y que promete fundirse con la piel sin esfuerzo (57 euros).

Terracotta Le Teint Glow, de Guerlain. Guerlain

La clásica Terracotta Le Teint, de Guerlain, evoluciona a su versión Glow, presentando un fondo de maquillaje que potencia la luminosidad de la piel que busca una tez fresca y radiante mediante una propuesta enriquecida con agua que bien trabajada alcanza una duración de 24 horas (59 euros).

Unreal Skin Sheer Glow Tint - Stick, de Charlotte Tilbury. Sephora

Si el Flawless Filter de Charlotte Tilbury era el producto idóneo para conseguir una piel de cristal o de tipo glaseado, esta barra de maquillaje es la clave para lograr la butter skin.

El stick hidratante Unreal Skin Sheer Glow Tint es una base con cobertura ligera, pero ajustable, con un efecto glowy y acabado difuminado que se funde con la piel de forma sutil.

Tras este repaso, Isa Morales aclara además que lo ideal para conseguir este acabado es que no haya cortes ni texturas. "Para ello, no hay una herramienta perfecta para todos los productos y rostros, por lo que seleccionaríamos en cada caso de forma personalizada".

La experta recomienda desde esponjas hasta el uso de los dedos, pasando por brochas o una combinación de todas para lograr el efecto deseado.

"Como tip pro, para evitar que no quede ese efecto fundido esperado, recomiendo calentar el producto en cuestión antes de aplicarlo. Para ello lo idóneo es verter algo en el dorso o palma de la mano. Así vas 'derrites la mantequilla' y se logrará el mejor resultado".