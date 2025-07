Qué es el 'dry begging': la tendencia tóxica que afecta cada vez a más parejas en España

La manipulación es una de las tendencias tóxicas más comunes en las relaciones de pareja. Este tipo de comportamiento se basa en la acción de influir o controlar a alguien o algo para su beneficio.

Uno de los principales motivos de la gravedad de esta conducta es que, la gran mayoría de las veces, sucede de forma sutil o sin que la otra persona se dé cuenta.

Aunque haya excepciones, y a veces la manipulación suceda de forma inconsciente, en muchas ocasiones es totalmente voluntaria. Y cuando se da en forma de insinuaciones, comentarios vagos o quejas encubiertas se llama dry begging.

La manipulación es una de las conductas más difíciles de identificar dentro de una relación. Generalmente, esta conducta comienza con muestras de cariño y atención que enganchan y hacen sentir bien a la otra persona.

Sin embargo, poco a poco, la persona que manipula va ganando terreno y acaba por anular la personalidad, generando una relación de poder sobre ella.

Una de las variantes más comunes es el dry begging. De acuerdo con los expertos, se trata de una manipulación emocional pasivo-agresiva y consiste en lanzar insinuaciones, comentarios vagos o quejas encubiertas esperando que la otra persona entienda el mensaje

"En lugar de hacer una petición directa o expresar lo que quiere directamente, quien realiza el dry begging insinúa una necesidad o presenta una queja vaga", explica Aerial Cetnar terapeuta y propietaria de Boulder Therapy and Wellness en Colorado.

Como consecuencia, la persona que manipula no expresa directamente lo que quiere. Por ejemplo, si quiere que pases más tiempo con ella, diría algo como "me quedaré sola en casa, no pasa nada".

Este tipo de manipulación puede darse en diferentes situaciones. En familia, en el trabajo o con amigos; sin embargo, esta conducta es mucho más frecuente en pareja.

A pesar de que este tipo de insinuaciones parezcan inofensivas al principio, cuando se repite con frecuencia puede ser especialmente dañina.

"Es lo opuesto a una intimidad sana. Puede provocar confusión, resentimiento, bloqueo emocional y, en algunos casos, la ruptura total", explica la terapeuta de relaciones Hope Kelaher a Brides.

Uno de los motivos por los que esta conducta es tan perjudicial es porque afecta directamente a la comunicación de la pareja, una de las claves de su durabilidad.