Daphne Selfe, modelo de 96 años: "El secreto de mi longevidad es la crema Nivea, el brócoli y el champán"

Daphne Selfe nació el 1 de julio de 1928 y hace casi 97 veranos que cuenta con el título de ser la modelo más longeva del mundo reconocida por el Guinness World Records.

A día de hoy, Selfe sigue activa en la industria de la moda, desafiando los estereotipos de edad y belleza. Sin embargo, la modelo ha confesado que su longevidad "no es magia", sino un "conjunto de buenos hábitos".

En una entrevista para The Telegraph, la inglesa ha revelado algunos de ellos. Además de beber mucha agua y caminar siempre que puede, Selfe confiesa tener tres secretos: la crema Nivea, las verduras como el brócoli y, de vez en cuando, una copa de champán.

La crema Nivea

El modelaje llegó a la vida de Daphne Selfe a los 20 años y desde entonces apenas ha parado de trabajar. La inglesa, después de todos estos años, sigue siendo una inspiración, ya no por su trabajo, sino por su energía y vitalidad.

No obstante, Selfe ha confesado al medio citado que su rutina de belleza siempre ha sido sencilla. Según ha explicado, no usa mucho maquillaje, pero si hay algo que no falta para su cuidado de la piel es la crema Nivea.

La crema Nivea es uno de los cosméticos más famosos de todo el mundo. Con más de 130 años de historia, la propia compañía confiesa que inventaron "el cuidado moderno de la piel".

Toda esta trayectoria ha conseguido que miles de personas sigan apostando aún hoy en día por su formulación, incluidas personalidades como Carmen Lomana o Daphne Selfe.

Las propiedades hidratantes y emolientes de la crema Nivea pueden ser extremadamente útiles. Las formulaciones hidratantes funcionan de dos maneras principales: hidratando la piel al atraer agua hacia ella y sellando la humedad para prevenir su pérdida.

Contiene ingredientes como glicerina, que es un humectante que atrae agua a la piel, y lípidos que ayudan a restaurar y reforzar la barrera cutánea.

La hidratación es fundamental en rostros más maduros porque las arrugas y líneas de expresión suelen ser más visibles cuando la piel está seca y deshidratada.

Sin embargo, este no es el único truco de la modelo, y es que también ha confesado que las verduras son otra de las claves de su longevidad, en especial, el brócoli.

Los beneficios del brócoli

La modelo inglesa de 96 años ha explicado que nunca ha estado a dieta y siempre ha comido lo que le gusta; sin embargo, "siempre hay que comer muchas verduras", comenta Selfe.

El brócoli es una de las verduras a las que hace referencia. Esta verdura es considerada como un superalimento gracias a su alto contenido en fibra alimentaria, minerales y vitaminas, según explica la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Imagen de un brócoli.

Como la abrumadora mayoría de las verduras, el brócoli tiene un contenido calórico muy bajo debido a que el 90% de su composición es agua y apenas contiene grasa. En concreto, una ración de 100 gramos aporta unas 38 kilocalorías a nuestro organismo.

La Fundación Española del Corazón destaca además su contenido en ácido fólico, zinc, hierro, calcio, vitamina K, C y antioxidantes, que combaten el daño de los radicales libres y protegen las células del envejecimiento.

Además de la alimentación, ciertos tipos de bebida también parecen formar parte de la longevidad de la modelo inglesa. En este caso, el champán.

El vino y la longevidad

Que Daphne Selfe incluya el vino como uno de los secretos de su longevidad no es de extrañar, especialmente, porque también es una de las claves en las famosas zonas azules.

Muchos expertos, incluidos médicos y nutricionistas, han sugerido que, cuando el vino se consume con moderación, puede tener beneficios para el corazón y otras áreas del bienestar.

El vino, al ser una bebida rica en polifenoles, actúa como un potente antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres del cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Según algunas investigaciones, una Dieta Mediterránea que incluye alcohol reduciría el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 30% en comparación con una dieta baja en grasas y abstemia.

En otro estudio, se descubrió que aquellas personas que seguían un plan de consumo de alcohol "moderado" —un consumo de vino con las comidas distribuido a lo largo de la semana— tendrían un menor riesgo de mortalidad que las personas que se abstenían por completo de beber alcohol.