Elsa Pataky (48 años): "Uno de mis secretos para estilizar mi cuerpo es combinar el ejercicio de fuerza con yoga"

Elsa Pataky es una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. La madrileña, que a sus 48 años sigue activa profesionalmente —como con su último proyecto, Matices—, fue una de las primeras en hacerse un hueco en Hollywood.

La actriz, afincada en Australia, compartió que dedicó una gran parte de su tiempo a cuidar a sus hijos, pero que, sin embargo, nunca se olvidó de cuidarse a sí misma, tal y como lleva haciendo desde los 14 años, confiesa al medio australiano Body and Soul.

De hecho, ha sido a este mismo medio al que ha compartido su rutina favorita de ejercicio: la combinación del entrenamiento de fuerza con yoga. Según explica, con la primera disciplina "desarrolla el músculo" y con la segunda, "lo estiliza".

Los beneficios de la disciplina de Elsa Pataky

Según confiesa Pataky, su obsesión por el ejercicio se despertó cuando vio los Juegos Olímpicos de adolescente en España. "Me maravillaba el cuerpo atlético y en forma, y ​​toda mi vida giró en torno al ejercicio. No he parado desde los 14 años", apunta la actriz.

Esta pasión por el deporte se intensificó cuando se mudó a Hollywood, donde aprendió sobre salud y finesa, consiguió su papel en Fast & Furious y encontró a su actual pareja, Chris Hemsworth, con quien tuvo tres hijos y a quienes les inculcan la importancia del ejercicio.



De acuerdo con la actriz, desde los 14 años lleva ejercitando su cuerpo y descubriendo las mejores disciplinas para hacerlo. Las que "más le funcionan", confiesa, son el yoga y el entrenamiento de fuerza.

A primera vista, estas disciplinas pueden parecer opuestas: el entrenamiento de fuerza se asocia con desarrollar masa muscular, mientras que el yoga se percibe como una práctica enfocada en la flexibilidad, la respiración y la conciencia corporal.

Sin embargo, el yoga puede complementar el entrenamiento de fuerza al mejorar la flexibilidad muscular y articular, reducir el riesgo de lesiones y mejorar la conexión mente-cuerpo.

"Con los ejercicios de fuerza puedo desarrollar músculos, pero el yoga los 'estiliza' y los alarga, y de repente ya no son voluminosos. Siento que es una buena combinación", explica Pataky al medio citado.

Desde el punto de vista físico, uno de los principales beneficios de integrar el yoga con el entrenamiento de fuerza es el equilibrio entre fuerza y flexibilidad.

Cuando nos dedicamos exclusivamente a levantar pesas, desarrollamos músculos y una movilidad limitada, lo cual aumenta el riesgo de lesiones, especialmente si no se calienta o estira adecuadamente.

En este sentido, el yoga actúa como un contrapeso ideal, promoviendo un estiramiento muscular profundo, mejorando el rango de movimiento y fortaleciendo los músculos estabilizadores.

Según explica la actriz, "estirar es fundamental para los músculos, y en las mujeres, es lo que les ayuda a conseguir una figura perfecta".

Además, Pataky no solo elogia estas disciplinas por su aspecto físico, sino también por el estado de calma mental que le provocan. "Es como una especie de meditación", explica, "creo que es muy importante para el cerebro y para relajarse".