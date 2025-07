Alerta del experto capilar, Eduardo Senante: "Si no es con un champú con pH bajo, el pelo teñido se destroza"

El pelo teñido no siempre es sinónimo de belleza. Si no lo tienes bien cuidado, puede causar justo el efecto contrario y dar una imagen que poco o nada tiene que ver con la realidad.

Llevar el pelo teñido tiene más importancia de lo que a priori puede parecer. Ilumina el rostro, disimula las canas y nos permite cambiar de look sin pasar por las tijeras. Pero también implica un compromiso.

¿Sabías que si usas el champú equivocado podrías estar tirando por la borda el dinero que gastaste en el tinte, además del brillo de tu melena?

El farmacéutico y experto en salud capilar Eduardo Senante ha lanzado una advertencia clara y contundente: "Si tienes el pelo teñido, necesitas un champú con pH bajo y sin sulfatos, o tu color se irá por el desagüe".

El pelo teñido es un cabello "alterado”, más frágil, más seco y más vulnerable a la rotura. Lo agresivo del proceso químico (amoníaco, peróxido, decolorantes…) modifica la fibra capilar y la vuelve mucho más sensible. Por eso, el primer paso para cuidar tu melena con color es elegir el champú adecuado.

Champú con pH ácido

Aquí viene la clave: no vale cualquiera. El pH de tu champú puede marcar la diferencia entre un pelo brillante o uno apagado y estropajoso.

Eduardo Senante lo tiene claro: "Para mantener el color y sellar la cutícula, necesitamos un champú con un pH más bajo", es decir, ácido. Esto ayuda a que la fibra capilar quede cerrada y, por tanto, el color no se pierda tan fácilmente.

Cuando el pH del champú es demasiado alto, la cutícula capilar (esa capa externa que protege el cabello) se abre, facilitando la fuga del pigmento. Resultado: tono apagado y textura áspera.

Champú con o sin sulfatos

Durante años hemos escuchado que los champús sin sulfatos son la mejor opción si queremos cuidar el cabello teñido. Y es cierto, pero solo en parte. Eduardo Senante matiza que todo depende del estado de nuestro cuero cabelludo, no solo del pelo.

Los sulfatos limpian con intensidad, pero también pueden arrastrar los pigmentos del tinte. Así que si tu cuero cabelludo no es graso y no necesitas lavados tan frecuentes, lo ideal es que optes por un champú sin sulfatos para evitar la pérdida de color.

Pero si tienes la raíz grasa o usas muchos productos de styling, quizás debas alternarlo con uno que sí los contenga.

Eso sí, si tienes el cuero cabelludo sensible, ojo con ciertos sulfatos como el SLS (lauril sulfato de sodio), que pueden ser demasiado agresivos. En estos casos, Senante recomienda optar por versiones más suaves como SLES o SCS… y usarlos de forma puntual.

Ingredientes que necesitas en tu champú

¿Qué tiene que tener un buen champú para pelo teñido? Según Eduardo Senante, hay una lista de ingredientes estrella que tu melena agradecerá:

Antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C o la niacinamida, que protegen frente al daño solar y la polución (enemigos del color).

como la vitamina E, la vitamina C o la niacinamida, que protegen frente al daño solar y la polución (enemigos del color). Queratina hidrolizada, que repara la estructura del cabello y aporta fuerza.

hidrolizada, que repara la estructura del cabello y aporta fuerza. Filtros UV , fundamentales para que el color no se oxide con el sol.

, fundamentales para que el color no se oxide con el sol. Cafeína, porque mejora la circulación en el cuero cabelludo y fortalece el cabello desde la raíz.

Pantenol (provitamina B5), para más brillo y suavidad.

(provitamina B5), para más brillo y suavidad. Niacinamida , que mejora la barrera cutánea del cuero cabelludo.

, que mejora la barrera cutánea del cuero cabelludo. Aloe vera, miel o glicerina, para una hidratación profunda y duradera.

En cuanto a los ingredientes que debes evitar en el champú, los alcoholes secantes como el alcohol denat o el isopropílico, que pueden resecar muchísimo.

También las fragancias artificiales, que suelen esconder sustancias químicas no declaradas y que, según algunos estudios, podrían tener efectos disruptores hormonales.

El error que cometemos al elegir champú

La mayoría de las personas elige su champú fijándose solo en cómo tienen el cabello de medios a puntas. Error. Eduardo Senante lo dice alto y claro: "El champú debe elegirse según el tipo de cuero cabelludo, no por cómo tenemos el pelo".

Es así porque el champú actúa directamente en la raíz, donde se produce la grasa, la caspa o la irritación. Si escoges uno que no se adapte a tus necesidades, no solo no notarás mejoría, sino que podrías agravar el problema.



No es marketing, ni modas: el champú puede hacer que tu color dure el doble… o desaparezca a las pocas semanas. Así que si has invertido en un buen tinte, no lo arruines en la ducha.