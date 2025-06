Más allá de las 'butter nails': tendencias en manicura de uñas para este verano 2025

El amarillo mantequilla, butter yellow, se ha apoderado de las tendencias en los últimos meses. Su conquista de las mismas ha sido cautelosa, porque su asalto comenzó la pasada primavera-verano 2024, pero ahora, sin duda, es su momento.

Por supuesto, este tono pastel tan especial también ha llegado a la manicura, convirtiéndose en el más deseado de la temporada. Pero hay vida más allá. Estas son las tendencias en uñas de este verano 2025.

Manicura con lunares

Una de las propuestas más deseadas y chic del momento son los diseños con polka dots o lunares. En esta ocasión, los topitos invaden las manos en forma de estampado sobre fondos transparentes o muy claros.

En cuanto a los colores, las sugerencias son una apuesta por el negro, para darle así un toque más elegante a este patrón más divertido y casual, el siempre veraniego y mediterráneo azul klein, o un verde menta.

Manicura frutal

Durante el verano darle un buen mordisco a una pieza de fruta fresca es de lo más apetecible. Este año este impulso no solo se ha quedado ahí, sino que también ha llegado a las tendencias de manicura.

Pequeñas uvas, calas de sandía, cerezas, limones o naranjas plagan las salidas de los salones de belleza. En muchas ocasiones estos pequeños bodegones van acompañados de una manicura francesa muy fina en tonos pastel o simplemente con un fondo transparente con brillo.

Manicura butter nails con cerezas

El mix and match definitivo: el amarillo mantequilla junto a la tendencia frutal. En concreto, combinado con cerezas, un fruto que, por una cuestión de cultura pop y de la moda, se asocia de forma casi automática con la isla de Ibiza.

Sin duda, esta mezcla puede convertirse en una de las manicuras más atrevidas de este verano 2025, sobre todo si la uña se trabaja en forma de almendra o más afilada en su extremo.

Esmalte de uñas de Chanel en el tono 129 - Ovni. Chanel

Manicura aura nails

Los anglicismos van de la mano de las tendencias de moda y belleza, pero el concepto aura nails es sencillo de comprender. Se trata de un efecto halo que se crea en la zona central de la uña combinando varios colores.

Es un tipo de degradado circular que puede comenzar con un tono claro en el centro y acabar con uno oscuro en los extremos o viceversa. Para darle un punto de luz al diseño, es recomendable incluir el blanco.

Entre las combinaciones más buscadas están aquellas que juegan con los rosas y naranjas y violetas y azules.

Manicura en rojo y rosa

Este tándem ha estado demonizado durante años. Sin embargo, referencias de casas como Valentino, con su aclamado Pink PP y más tarde la resurrección de su clásico rojo, o la vuelta del color block, con referencias a los años 60 y 80 y a propuestas de Gucci de entre 2010 y 2011, han conseguido convertirlo en una opción de lo más deseable.

Ahora, la suma del rojo y el rosa llega a las tendencias de verano con un giro. Ya no se trata solo de combinarlos entre sí, sino de añadir el nail art a la ecuación. Cerezas rojas con fondo rosa chicle, estampado de cuadros, a rayas…

Manicura con cristales

Las uñas al más puro estilo de Rosalía ya han quedado como una propuesta más de nicho que como una tendencia. Ahora los apliques en cristal están presentes en manicuras de forma mucho más sutil y elegante.

Algunas de las apuestas consisten en la combinación de pequeños brillos de colores en cada uña o hacerlo de forma alterna en estas. Pero también decoran el centro de destellos o le añaden un extra a la clásica manicura francesa.

Manicura en azul

El celeste ha vuelto a la mirada en forma de sombra y el azul en tonos como el klein y el eléctrico han pasado a adornar las manos.

Al igual que sucede con el amarillo mantequilla, se puede apostar por pintar toda la superficie de la uña del propio color. No obstante, para escoger algo más especial se pueden hacer diseños minimalistas asimétricos, combinar esta tendencia con la de los lunares o con las aura nails.

L'Oréal Paris Color Riche en el tono 669 Bleu Nu. L'Oréal

Manicura con margaritas

La primavera extiende sus fronteras más allá del mes de junio. Al menos en lo que a manicuras respecta. Las margaritas son una de las estrellas para este verano 2025.

Estas flores silvestres aparecen en diseños jugando con distintos tamaños, mezclándolas con cuadros sin rellenar y líneas blancas y, por supuesto, apostando por el amarillo mantequilla para el centro.

Manicura rosa gelatina

Los tonos nude son imprescindibles temporada tras temporada, pero con la llegada del verano, siempre hay alguna evolución para las que quieren arriesgar desde la discreción. En este caso, la forma escogida se denomina jelly pink, lo que se traduce al español como rosa gelatina.

El truco para conseguir este acabado consiste en optar por tonos claritos con un punto vibrante que no sea exagerado. Y, sobre todo, aplicar capas de esmalte muy ligeras y que no desemboquen en un efecto opaco en la uña, sino que se vea la base de la misma.

Dior Vernis en el tono 268 Ruban con partículas brillantes. Dior Beauty

Tendencias y consejos

Elisabeth Mesa, fundadora del salón Alohomora Nails en Sevilla y experta en nail art, ha compartido su opinión sobre estas tendencias de cara a los meses más cálidos de 2025. Igualmente, hemos recopilado sus tips para tener las uñas en perfecto estado durante todo el año.

¿Cuáles son sus tendencias favoritas para este verano 2025?

La sensación es que no hay muchos cambios respecto al año pasado. Sobre todo destacan los colores pastel como el amarillo mantequilla.

Para las que se salen de ese molde, me encantan los estampados asimétricos: cada uña diferente y mucho juego del color, como la combinación que antes era impensable de rojo y rosa.

¿Qué consejos deberíamos seguir para cuidar la manicura durante el verano?

Sin duda, la palabra clave es hidratación. En verano la piel se reseca muchísimo, la cutícula crece de forma irregular y salen más durezas alrededor de la uña, lo que hace que el esmalte se estropee y se despegue.

Con una buena hidratación, la manicura dura más tiempo y, sobre todo, se ve más limpia y sin imperfecciones.

También hay que tener cuidado con la arena de la playa. El roce funciona como una lima natural, desgasta las puntas y las despega.



¿Piensa que es necesario un periodo de descanso para que las uñas 'respiren' de forma periódica?

Las uñas no tienen pulmones, no 'respiran', ¡odio esa frase! Mientras estén sanas, no hay necesidad de dejar de hacerse la manicura. El problema es cuando sientes que algo no está bien, como cuando hay dolor. Siempre informo a mis clientas de que esto jamás ha de pasar.

Si se da esta situación, en general se suele deber a dos razones. La primera es que hayan limado excesivamente la uña y le hayan quitado demasiadas capas. La segunda, que los productos que hayan utilizado no sean de calidad. Hay gente que emplea esmaltes que no pasan los controles necesarios. Estos contienen químicos que corroen las uñas.

Tampoco se debe hacer el esmaltado a una uña con hongos o heridas, ya que si se tapan se termina por crear una infección. En principio, siempre y cuando estén sanas, no hay ningún problema en seguir con ello.

En cualquier caso, para recuperar la uña, lo idóneo sería dejar pasar como mínimo tres meses sin esmaltar, pero siempre depende de cada caso. No se debe generalizar.