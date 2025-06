Alba Díaz revela cuál es su pintalabios favorito: aumenta la hidratación y proporciona una duración de 10 horas

La influencer Alba Díaz, hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, ha vuelto a capturar la atención en redes sociales con una publicación en la que aparece aplicándose un labial rojo.

El producto en cuestión es el Luxe Matte Lipstick, parte de la colección de belleza creada por su madre, consolidando así una colaboración madre-hija que une el glamour y la autenticidad en una propuesta de maquillaje elegante y sofisticada.

Lejos de ser una simple elección estética, el gesto se convirtió en una declaración emocional. "Casi nunca, por no decir NUNCA, me pongo labial rojo y es que me lleva a mi tierra, a las mujeres andaluzas de mi casa, ¡a mi Rocío! ¡¡¡¡¡A todo!!!!!", confiesa Alba en el post mientras se aplica el labial.

La influencer cierra la reflexión lanzando una pregunta a sus seguidores: "¿Os gusta más así, o marrón como siempre?"

El vídeo, breve pero cargado de simbolismo, muestra a Alba maquillándose frente al espejo mientras aplica con cuidado el Luxe Matte Lipstick, uno de los productos estrella de la línea Vicky Martín Berrocal Bobby Brown, firmada por su madre.

Labial mate Colección Vicky Martín Berrocal.

Este sencillo gesto conecta con una tradición familiar y cultural: el labial rojo como símbolo de feminidad, fuerza, raíces y celebración.

El Luxe Matte Lipstick es una barra de labios mate de alta gama que destaca por su acabado aterciopelado, su pigmentación intensa y su duración prolongada.

Lo que lo diferencia de otros labiales mate es su fórmula enriquecida con ingredientes hidratantes, como aceite de jojoba y manteca de karité, que garantizan confort durante todo el día. Su textura cremosa permite una aplicación precisa y uniforme, sin necesidad de usar perfilador.

Disponible en varios tonos, el rojo que luce Alba Díaz representa el alma de la colección: sofisticado, pasional y profundamente evocador. Es un color que no solo maquilla, sino que cuenta historias: las de las mujeres andaluzas, las de la tradición, el arte y la celebración de lo propio.

Composición y calidad

El labial está formulado sin parabenos ni sulfatos, y es cruelty free. La marca, fiel a los valores personales de Vicky Martín Berrocal, apuesta por una belleza responsable que no compromete la salud de la piel ni el entorno.

Su formulación vegana es apta incluso para pieles sensibles, un detalle que ha sido bien recibido entre las consumidoras.

Además, incorpora antioxidantes naturales como la vitamina E, que protege y regenera la piel de los labios, y agentes filmógenos que mejoran la fijación del color sin agrietar. Esto permite disfrutar de un acabado perfecto por más de seis horas.

Diseño elegante

El packaging refleja el estilo elegante y atemporal de la diseñadora. El tubo, con acabado dorado satinado y cierre magnético, destaca en cualquier neceser.

El precio de venta del Luxe Matte Lipstick es de 46 euros, y puede adquirirse en la tienda online oficial de Bobbi Brown, así como en puntos de venta como El Corte Inglés, Druni, Douglas y tiendas especializadas en belleza selectiva.

Con esta publicación, Alba Díaz no solo promociona un producto, sino que revive el papel del maquillaje como lenguaje emocional.

El rojo en sus labios no es tendencia, es memoria. Es un guiño a sus raíces andaluzas, a las mujeres que la han criado, al Rocío y a todo aquello que forma parte de su identidad. Es, como ella misma escribió, “todo”.

Esta acción reafirma la sinergia natural entre madre e hija: Vicky diseña desde el corazón y Alba lo comunica desde la experiencia personal. Juntas han conseguido que un simple gesto –pintarse los labios– se transforme en un acto de reconocimiento y celebración de las raíces.