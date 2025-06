Roberto Sigueiro, maquillador profesional: "Si quieres un maquillaje que rejuvenezca y dure, este paso es básico"

Tener buena mano (pero no te preocupes si no eres una experta)

Tener "buena mano" implica técnica, práctica y sensibilidad artística. Pero no se trata de talento nato: se entrena. Como cualquier arte, el maquillaje se mejora con la repetición. Poco a poco, aprenderás a conocer tu rostro, a entender cómo aplicar cada producto y qué tonos te favorecen más.

El truco: No intentes hacerlo todo a la vez. Empieza por dominar lo básico: difuminar bien, aplicar poca cantidad e ir construyendo el color. Eso solo ya puede cambiar completamente tu look.