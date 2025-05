El 'maquillaje de la venganza' de Melody: el sencillo truco para una mirada más grande y rasgada que triunfa

Melody ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Tras su paso por Eurovisión 2025 y la polémica generada por el televoto, la artista sevillana reapareció ante los medios en una rueda de prensa celebrada en RTVE.

La de Dos Hermanas (Sevilla) rompió ayer su silencio y como era de esperar, su estilismo y maquillaje no dejó indiferente a nadie.

Una aparición que muchos han categorizado como el "look de la venganza": un discreto y entallado vestido en tonos pastel que dejaba todo el protagonismo a un maquillaje impactante y unos altos tacones con rayas negras y blancas.

El 'look' de una diva

Tras la polémica suscitada debido a su antepenúltima posición en el certamen europeo, el regreso esperado y estudiado al milímetro no ha defraudado a nadie.

Tras unos días de descanso en los que incluso se la vio regresar a España en chándal, al más puro estilo "Chenoa post-OT", Melody ha decidido dar la cara y responder a las críticas con la mejor de sus armas: el poder de la imagen.

Su aparición en la rueda de prensa no solo era esperada por sus fans, sino también por la prensa, que aguardaba expectante desde primera hora de la mañana. Y la cantante no defraudó.

Melody sabe que la moda es un lenguaje y, en esta ocasión, ha hablado alto y claro. Para su reaparición, ha apostado por un conjunto en color naranja pastel.

Un tono que no solo es tendencia, sino que también conecta con la imagen corporativa de RTVE y transmite energía, optimismo y éxito. El estilismo elegido ha sido bautizado ya en redes como el "look de la venganza", y no es para menos.

Vestido de corte clásico: Melody lució un vestido de cuello alto y manga larga, con hombreras marcadas que aportan fuerza y estructura a la silueta.

Frunces en la cintura: Un detalle que estiliza y realza la figura, aportando un aire sofisticado y femenino.

Abertura lateral pronunciada: El toque sexy y rompedor, perfecto para una diva que no teme mostrar seguridad y personalidad.

Zapatos de tacón alto: En rayas blancas y negras, un guiño a la moda más actual y un contraste que potencia el conjunto.

Uñas almendradas en tono oscuro: Un detalle que suma elegancia y modernidad.

Este conjunto no solo ha sido aplaudido por los expertos en moda, sino que ha generado conversación en redes sociales, donde muchas ya buscan prendas similares para copiar el estilismo de la artista.

El maquillaje de Melody

Si el outfit de Melody ha sido una declaración de intenciones, su maquillaje ha terminado de coronarla como la diva que es. Fiel a su estilo, la cantante ha apostado por un beauty look impecable, con especial protagonismo en la mirada.

Ojos marrones, efecto rasgado . Uno de los sellos de identidad de Melody es su forma de maquillar los ojos marrones. Para esta ocasión, ha recurrido a su técnica favorita: el smokey eye o ahumado, pero adaptado a los tonos de su outfit, con un eyeliner marrón.

. Uno de los sellos de identidad de Melody es su forma de maquillar los ojos marrones. Para esta ocasión, ha recurrido a su técnica favorita: el smokey eye o ahumado, pero adaptado a los tonos de su outfit, con un eyeliner marrón. Sombras naranjas y negras . El párpado móvil se tiñe de un naranja vibrante, a juego con el vestido, mientras que el ahumado negro desde la mitad del párpado hacia la sien crea un efecto “lifting” y rasga la mirada.

. El párpado móvil se tiñe de un naranja vibrante, a juego con el vestido, mientras que el ahumado negro desde la mitad del párpado hacia la sien crea un efecto “lifting” y rasga la mirada. Delineado negro . Un clásico que nunca falla. Melody lo ha aplicado justo encima de la línea de las pestañas, difuminándolo sutilmente con la sombra para un acabado sofisticado y dramático.

. Un clásico que nunca falla. Melody lo ha aplicado justo encima de la línea de las pestañas, difuminándolo sutilmente con la sombra para un acabado sofisticado y dramático. Máscara de pestañas . Fundamental para agrandar la mirada y aportar ese toque de intensidad que la caracteriza.

. Fundamental para agrandar la mirada y aportar ese toque de intensidad que la caracteriza. Labios y rostro: naturalidad con un toque glam . El resto del maquillaje sigue la línea de la naturalidad, pero sin perder el glamour.

. El resto del maquillaje sigue la línea de la naturalidad, pero sin perder el glamour. Perfilador y gloss . Labios definidos y jugosos, con un gloss que aporta frescura y luz.

. Labios definidos y jugosos, con un gloss que aporta frescura y luz. Colorete sutil y ligero contorno . Para realzar los pómulos y aportar dimensión al rostro, sin excesos.

. Para realzar los pómulos y aportar dimensión al rostro, sin excesos. Melena suelta con ondas marcadas. Otro de los sellos de Melody, que aporta movimiento y feminidad al conjunto.

Un mensaje de empoderamiento

Lejos de esconderse tras la polémica, Melody ha utilizado su imagen para lanzar un mensaje claro: la moda y el maquillaje son herramientas de empoderamiento.

Su "look de la venganza" es una declaración de intenciones, un recordatorio de que, incluso en los momentos difíciles, se puede brillar con luz propia.

El estilismo de Melody en su rueda de prensa tras Eurovisión 2025 ha sido un auténtico manual de cómo convertir una situación adversa en una oportunidad para reivindicarse.

Si quieres triunfar en tu próxima aparición pública, toma nota de su apuesta: colores vibrantes, detalles sofisticados y un maquillaje que potencie tu mirada. Porque, como ha demostrado la artista, la actitud lo es todo.