Boticaria García, nutricionista: "Teñirse el pelo no sirve para que no te salgan más canas"

La lucha contra las canas se ha convertido en un común de muchas personas, hombres y mujeres, en la sociedad actual. Es uno de los signos más característicos del envejecimiento, a la vez que uno de los más temidos y detestados, a pesar de contar cada vez con más partidarios de lucir mechones plateados sin ningún tipo de complejo.

Es una realidad con una extensa red de mitos de todo tipo, desde que si te arrancas una te salen siete, hasta que las personas con canas no padecen alopecia o que si te tiñes para ocultarlas, hará que aparezcan más rápidamente.

Boticaria García, la mediática farmacéutica y nutricionista, además de divulgadora científica, ha desmontado en televisión todos los mitos que rodean a las canas, y sus advertencias podrían cambiar la forma en que ves tu pelo para siempre.

Principales mitos de las canas

Las canas no aparecen por teñirte ni por arrancarte una. No indican si vas a quedarte calvo o no, y no son realmente blancas. Su aparición es un proceso natural e irreversible, pero puede retrasarse con una dieta rica en antioxidantes. Ante ellas, solo hay dos caminos: aceptarlas o teñirlas.

En una sociedad que presiona especialmente a las mujeres para ocultar los signos del envejecimiento, hablar de canas es hablar también de libertad, estética y salud. Pero antes de tomar cualquier decisión frente al espejo, hay verdades importantes que deberías conocer.

¿Teñirse el pelo provoca más canas?

Es una de las preguntas más frecuentes, y Boticaria García lo aclara sin rodeos: "Teñirse el pelo no hace que salgan más canas porque se tiñe lo de fuera, no el folículo piloso", explicó recientemente en el programa de televisión en el que colabora. Es decir, lo que cambias con el tinte es solo la parte visible del cabello, no su raíz, que es donde se determina el color. Así que, si estás pensando en teñirte para cubrir esas primeras hebras blancas, hazlo por estética, gusto o comodidad, pero no por miedo a “acelerar” su aparición. Eso es solo un mito.

Arrancarte una cana no hace que salgan más

Otro clásico de la sabiduría popular: “Si te arrancas una cana, te salen siete”. Boticaria desmonta también esta idea con una explicación sencilla: cada folículo piloso solo da lugar a un pelo. No hay forma de que uno solo se multiplique mágicamente en siete. Sin embargo, hay una advertencia seria: arrancarte las canas puede dañar el folículo, y eso sí es un problema. Si lo haces de forma repetida, existe el riesgo de que el pelo deje de crecer en esa zona. ¿Merece la pena arriesgarse por una cana?

Las canas no son blancas, aunque lo parezcan

Parece mentira, pero esta afirmación también es cierta: las canas no son blancas. Según explica la divulgadora, un pelo canoso no adquiere un nuevo color, sino que pierde el que tenía. “Si observas una cana al microscopio, la verás transparente o con un tono amarillento”, dice. El efecto blanco que percibimos es un fenómeno óptico, causado por la luz al incidir sobre la estructura del cabello.

La ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva de por qué aparecen las canas, pero Boticaria señala directamente a la pérdida de melanina, el pigmento responsable del color del cabello (y de la piel).

La culpable es una sustancia que todos conocemos: el agua oxigenada. Nuestro cuerpo la produce de forma natural, pero con el tiempo se acumula e inhibe la producción de melanina. Mientras somos jóvenes, una enzima llamada catalasa se encarga de neutralizarla. El problema llega con la edad, cuando esta enzima disminuye, y entonces el cabello empieza a perder color.

¿Se pueden prevenir o revertir las canas?

Las canas son irreversibles, al menos con los conocimientos actuales. "No se puede revertir el proceso", afirma Boticaria. Lo que sí podemos hacer es retrasar su aparición con una estrategia que no requiere cosmética ni tratamientos caros: una alimentación rica en antioxidantes.

Llevar una dieta saludable, basada en frutas, verduras, legumbres y grasas saludables, ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales factores que aceleran el envejecimiento celular y, con él, la aparición de canas.

Del mismo modo, seguro que has escuchado que comer zanahorias puede ayudarte a mantener el color del cabello, igual que “broncea” la piel. Pero no es tan sencillo. Los betacarotenos de la zanahoria pueden acumularse y dar un tono anaranjado a la piel, pero no tienen el mismo efecto sobre el pelo. Así que no, comer zanahorias no va a devolverle el color a tus canas.

La decisión final, según la experta, es personal: “Hay que asumirlas o teñirlas”, pero lo importante es hacerlo desde la información, no desde los mitos. No hay una opción mejor que otra. Hay quien elige lucirlas con orgullo, potenciándolas con cortes modernos o mechas plata, y quien prefiere cubrirlas. Ambas decisiones son válidas.