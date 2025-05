"Tengo 47 años y este es el mayor error que cometen las pieles maduras al maquillarse: envejece al instante"

A partir de los 25 años, la piel comienza un proceso de cambio. Desde ese momento, pierde firmeza, tono, jugosidad, hidratación y, como consecuencia, aparecen las primeras arrugas. Todas estas alteraciones se deben a un procedimiento de deterioro cutáneo conocido como cronoenvejecimiento, cuando el colágeno disminuye y, a partir de ahí, "las proporciones se reducen año tras año", explica Conchita Pinilla, Doctora en Medicina y Cirugía, a Cantabria Labs.

Todo ello explica por qué, desde los 35 años, las arrugas van acentuándose más y no solo cambia nuestro aspecto, sino que tenemos que prestar atención a otro tipo de cosas, como nuestra rutina o, incluso, el maquillaje que empleamos. Nuestra piel deja de tener las mismas características de una más joven y, por ende, hay una serie de aspectos que debemos cambiar, como la base de maquillaje.

La base de maquillaje es un paso crucial en las pieles maduras. Es el producto que nos permite disimular las líneas de expresión y tapar todas esas marcas que aparecen con el paso del tiempo; sin embargo, la realidad es que optar por bases muy cubrientes cuando nuestra piel es más seca que antes, es un error muy común que puede conseguir envejecer nuestro rostro al instante.

Por qué no deberías usar bases muy cubrientes

Las bases de maquillaje son productos cosméticos ideales para aplicar sobre el rostro limpio y tapar con ellos las impurezas que pudiera haber antes de hacer uso de otros productos. Podría decirse que sirven como correctores, unifican la tez y le aportan brillo y suavidad. Tienen un potencial increíble y, debido a ello, es importante saber que es muy fácil equivocarse.

A pesar de todos sus beneficios, elegir la base perfecta no es fácil. No solo debemos tener en cuenta el tono y el subtono, sino que es fundamental escoger aquella que sea acorde a nuestro tipo de piel: hidratante, mate, pieles grasas, mixtas, ligeras o cubrientes. Aunque esta última característica sea crucial, la realidad es que no sienta igual en todas las etapas de la vida.

Todos queremos una base de maquillaje que haga su función, que sea capaz de cubrir eficazmente manchas, imperfecciones y de proporcionar una apariencia uniforme en el rostro; sin embargo, esta característica puede volverse en contra en el caso de pieles maduras, y es que con el paso de las horas, las bases densas tienden a asentarse en las líneas de expresión, pliegues y arrugas naturales del rostro, acentuándolos y haciéndolos más visibles.

En lugar de suavizar el aspecto general, las bases muy cubrientes en pieles maduras tienden a enfatizar lo que ya existe, añadiendo años en lugar de restarlos. No es culpa del tipo de piel, sino que este tipo de producto suele estar diseñado para una cobertura más completa, lo que significa que están repletas de pigmento que con el tiempo puede cuartearse y acumularse en diferentes zonas.

Por este motivo, lo ideal es optar por fórmulas ligeras e hidratantes, como es el caso de las BB creams, CC creams o sérums con color. Estos productos unifican el tono sin saturar la piel, permitiendo que esta respire y mantenga un brillo saludable durante el día. Además, tienen la ventaja de incluir tratamientos adicionales como protección solar, antioxidantes o ingredientes antiedad que complementan la rutina de cuidado de la piel.

Además, la elección de una fórmula hidratante también puede marcar una gran diferencia. La hidratación adecuada ayuda a preservar la elasticidad de la piel, permitiendo que se estire y vuelva a su forma sin causar daños. Una piel bien hidratada puede manejar mejor los movimientos y tensiones diarias, reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas.

Más allá de la base de maquillaje, el uso del corrector es otro aspecto al que debemos prestar atención en las pieles maduras. La zona de las ojeras es particularmente fina y propensa a resecarse o arrugarse: aplicar corrector sobre todo el área puede resultar contraproducente, ya que tiende a marcar más las líneas conocidas como patas de gallo.

Lo recomendable es usar una técnica de aplicación más precisa: depositar apenas unos puntos de corrector en la zona más interna, cerca del lagrimal, y difuminar suavemente hacia abajo. Esto ayuda a iluminar y disimular la oscuridad sin enfatizar las arrugas o patas de gallo.

Para que este paso sea aún más efectivo, el tipo de corrector que se utilice debe ser hidratante, al igual que la base. Las fórmulas cremosas y enriquecidas con ingredientes humectantes no solo evitan que el producto se cuartee, sino que también aportan un extra de frescura a la mirada, algo esencial para mantener la vitalidad del rostro.