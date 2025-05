'Cosmeticorexia': los peligros de caer en esta obsesión por las rutinas de cuidado facial muy elaboradas

Menos es más, también cuando hablamos de cosmética. Sin embargo, este no es el mensaje que las redes sociales y las creadoras de contenido del nicho de la belleza transmiten a la audiencia.

Son cada vez más las niñas, adolescentes, jóvenes y no tanto, las que caen en el abuso de productos cosméticos sin pensar en las posibles consecuencias para su piel en el corto y largo plazo. Esta práctica obsesiva ya recibe un nombre entre los expertos de la medicina: cosmeticorexia. Y su calado va más allá de la apariencia.

La obsesión por el cuidado facial y las rutinas faciales con decenas de pasos y principios activos es comparable a la que las mujeres de los 90 sufrieron con las dietas y la delgadez extrema. Y al igual que aquello suponía un riesgo para la salud, esta práctica también afecta psicológica y físicamente.

"El abuso de productos cosméticos puede tener consecuencias en la piel y en nuestra salud. La obsesión por rutinas complejas, lo que llamamos cosmeticorexia, no solo afecta psicológicamente, sino que también puede provocar acné cosmético y exponer la piel a ingredientes cuya absorción en el organismo aún no comprendemos del todo", explica el doctor Ricardo Ruiz, Director Médico de Clínica Dermatológica Internacional y jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional.

El especialista, con 30 años de experiencia cuidando de la piel de sus pacientes, ha observado un creciente interés por implementar numerosos pasos y cosméticos en las rutinas de cuidado cuando lo cierto es que "en cosmética, como en medicina estética, lo inteligente es usar menos, pero mejor".

Rutinas excesivas

El calado de vídeos virales con rutinas de cuidado facial de innumerables pasos que ruedan por redes sociales está teniendo un impacto directo en adolescentes y niñas que podrían ver alterada su autopercepción, afectando a un nivel psicológico y emocional. "Alteración de autoestima, falta de confianza, búsqueda de la perfección", son algunas de las consecuencias que detalla el doctor Ruiz.

Doctor Ricardo Ruiz. DR

A la hora de diseñar uno de estos rituales de skincare es importante conocer no solo nuestro tipo de piel y qué necesita la misma, también es fundamental saber los activos que sí pueden combinarse entre sí y cuáles es mejor mantener alejados. Algo que no siempre se tiene en cuenta. No en los contenidos virales que basan su éxito en enseñar cuantos más productos mejor.

"El usar mucho cosmético produce algo que vemos con mucha frecuencia, que es el acné cosmético, ese producido por los productos de cuidado", enfatiza el doctor Ruiz.

Cosmética de calidad

Otro factor importante a la hora de aplicar la máxima 'menos es más' y no caer en la obsesiva cosmeticorexia es recordar que no hay que gastar demasiado en productos de cuidado.

En las rutinas de cuidado facial deben aplicarse cosméticos de calidad, en menor cantidad. iStock

En lugar de esto, "hay que fijarse en los ingredientes que tienen los cosméticos, que sean ingredientes que han demostrado la seguridad y la eficacia, como derivados de la vitamina A, antioxidantes, niacinamida, etcétera", puntualiza el dermatólogo.

"En resumen, simplifica tu rutina cosmética y no uses ingredientes que no sean estrictamente necesarios", sentencia.