'Hime cut': el nuevo corte de pelo que rejuvenece al momento y es tendencia en las peluquerías españolas

En cuestión de gustos, no hay nada escrito. Pero lo que sí se puede afirmar con total seguridad es que hay estilismos que favorecen más que otros, restando años instantáneamente. Y, por supuesto, en lo referente a la moda del cabello, ocurre exactamente lo mismo.

Si eres de las que siempre está atenta a las últimas tendencias de belleza y moda, es muy probable que te hayas fijado en todos los eventos sociales de mayor repercusión en un corte de pelo que no deja indiferente a nadie: el "hime cut".

Esta opción capilar ha saltado de las pasarelas a las alfombras rojas, cautivando a celebridades internacionales y convirtiéndose en una de las tendencias más comentadas en todas las plataformas. Pero, ¿qué hace que este corte sea tan popular y por qué se está convirtiendo en una de las opciones más demandadas en las peluquerías españolas?

¿Qué es el corte de pelo 'hime cut'?

El "hime cut" es un corte de pelo inspirado en la antigua nobleza japonesa del período Heian, donde las mujeres cortaban los mechones delanteros a la altura de la mandíbula al cumplir los dieciocho años.

A diferencia de los cortes tradicionales, este estilo se caracteriza por sus dos mechones laterales rectos que enmarcan la cara y se cortan a la altura de los pómulos o la mandíbula, mientras que el resto del cabello se mantiene largo y liso. Este contraste de longitudes crea una estética única que da un aire de princesa moderna.



Lo que hace al "hime cut" tan atractivo es su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de cabello y estilos. Puedes optar por llevarlo con o sin flequillo, dependiendo de tus preferencias y tipo de rostro.

Además, este corte es ideal para aquellas con el rostro alargado, ya que los mechones frontales ayudan a acortar visualmente las facciones, creando un efecto rejuvenecedor. Si tienes el cabello fino, también es una opción perfecta, pues aporta volumen gracias a sus capas estructuradas.

El corte de pelo de moda

En los últimos meses, el "hime cut" ha ganado gran popularidad gracias a su aparición en eventos de alto perfil, como los Premios Grammy 2025, donde figuras como Miley Cyrus, Lady Gaga y Billie Eilish lo lucieron en versiones únicas de este corte. La cantante Rosalía también fue una de las pioneras en popularizarlo en España, cuando lo llevó en la portada de Vogue España en 2022, lo que desató un aluvión de búsquedas en redes sociales y plataformas de estilo.

Miley Cyrus, por ejemplo, se presentó en los Grammy con un "hime cut" desfilado que aportaba un aire moderno. Su versión de este corte incluía mechones frontales hasta la mandíbula, acompañados de capas largas que aumentaban la dimensión y el volumen.

Cortes de pelo hime cut con diferentes estilos.

Lady Gaga, por su parte, optó por una versión más clásica del corte, con su "hime cut" en negro azabache y un microflequillo, dándole un toque gótico y elegante. Billie Eilish apostó por un estilo más desordenado y atrevido, con el cabello recogido y un corte más corto en la parte posterior, pero siempre manteniendo el espíritu de este corte.

¿Por qué es ideal para rejuvenecer tu estilo?

Este corte no solo es tendencia, sino que tiene un efecto rejuvenecedor inmediato. Su diseño estructurado enmarca el rostro de manera favorecedora y aporta una sensación de frescura, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un cambio de look que no sea demasiado drástico pero que, al mismo tiempo, marque la diferencia. Al cortar los mechones frontales a la altura de la mandíbula, el Hime Cut ayuda a suavizar las líneas de la cara, otorgando una apariencia más juvenil y moderna.

Aunque se trata de un corte de pelo bastante versátil, hay ciertos tipos de rostro y cabello con los que se adapta especialmente bien. Si tienes un rostro alargado, este corte es perfecto, ya que los mechones laterales a la altura de la mandíbula ayudan a equilibrar las proporciones y a darle una sensación de mayor redondez. Además, es ideal para el cabello fino, ya que aporta volumen y cuerpo sin necesidad de recurrir a extensiones de forma excesiva.

Por otro lado, si tienes el cabello lacio o ligeramente ondulado, el Hime Cut lucirá aún más espectacular, puesto que su estructura permite que las capas se acomoden de forma fluida y natural. Si tienes el cabello rizado, este corte también puede ser una buena opción, aunque es importante que adaptes las capas a la forma de tus rizos para mantener un acabado armónico.

¿Cómo llevar el 'hime cut'?

Una de las ventajas del Hime Cut es su gran capacidad de adaptación a diferentes estilos y colores. Si te atreves, puedes optar por un toque de color con mechas rubias, rojas o incluso tonos pastel, para darle más personalidad a tu corte. Además, este corte puede combinarse con otros estilos de flequillo, como el flequillo recto, el microflequillo o incluso el flequillo de cortina, según el look que busques.

En cuanto a la textura, si deseas un estilo más desenfadado, puedes optar por un acabado despeinado, añadiendo un toque de mousse o productos texturizantes. Si prefieres un look más pulido y sofisticado, puedes alisar el cabello o usar planchas para conseguir una apariencia más lisa y brillante.