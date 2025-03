La alerta de los dermatólogos españoles ante el envejecimiento de la piel: "Una crema hidratante no hace nada"

Cuando se trata de cuidar nuestra piel, muchas veces nos dejamos llevar por las promesas de productos "mágicos" que, según los anuncios, eliminan las arrugas y devuelven la juventud al rostro.

Sin embargo, es fundamental entender que no todas las cremas son iguales, y mucho menos las cremas hidratantes. Estas, aunque son esenciales en cualquier rutina de cuidado de la piel, especialmente para retrasar los signos de envejecimiento, no son suficientes para combatir las arrugas y líneas de expresión que nos van apareciendo conforme vamos cumpliendo años.

Los dermatólogos y expertos avisan de que una crema hidratante convencional no puede eliminar las arrugas, a no ser que tenga algún activo que trate la piel de una determinada manera. Por tanto, es fundamental saber cuáles son los productos más eficaces y elegirlos según tu tipo de piel y necesidades.

Las arrugas y la hidratación

Las arrugas son un signo natural del envejecimiento. A medida que nuestra piel envejece, pierde colágeno y elastina, dos componentes esenciales que mantienen la firmeza y elasticidad de la piel.

Además, la producción de ácido hialurónico disminuye, lo que afecta la hidratación profunda de la piel. Las cremas hidratantes comunes pueden ayudar a mantener la superficie de la piel suave y fresca, pero no pueden revertir los efectos del envejecimiento, como la aparición de arrugas.

Una crema hidratante normal, aunque puede proporcionar una sensación inmediata de frescura y suavidad, no contiene los ingredientes activos necesarios para tratar las arrugas a nivel profundo. Según la esteticista Helena SAS, "Una crema normal, hidratante, sin ningún tipo de activo, en su momento te va a dar mucha frescura... te va a dar una sensación de bienestar... Pero si realmente esta crema no tiene un activo que tu piel necesita, no te va a hacer nada."

La diferencia entre crema hidratante y crema antiarrugas

La mayoría de las personas tienden a usar cremas hidratantes con la esperanza de que desaparezcan las arrugas, pero esto es un error común. Las cremas hidratantes son productos que retienen la humedad en la superficie de la piel, lo que mejora su apariencia, pero momentáneamente. Son ideales para pieles secas o que necesitan mantener su hidratación, pero no contienen los activos específicos que combaten el envejecimiento.

Por otro lado, las cremas antiarrugas están formuladas con ingredientes activos que ayudan a reducir la visibilidad de las arrugas y líneas de expresión. Entre estos activos se encuentran el retinol, los péptidos, el ácido hialurónico, la vitamina C y los antioxidantes, que trabajan en las capas más profundas de la piel para estimular la producción de colágeno, mejorar la elasticidad y restaurar la firmeza.

La experta explica que "si realmente queremos tratar la arruga, una línea de expresión que no se puede tratar simplemente con una crema hidratante, tenemos que hacer otras cosas".

Esto se debe a que las cremas antiarrugas están formuladas para abordar específicamente los signos del envejecimiento, a diferencia de las hidratantes, que solo abordan las necesidades superficiales de la piel.

¿Qué debe tener una crema antiarrugas efectiva?

Para combatir las arrugas, es importante elegir productos que contengan ingredientes activos que trabajen en la reparación y regeneración celular de la piel. A continuación, te explicamos algunos de los activos más eficaces que deberías buscar en una crema antiarrugas:

Retinol . Es uno de los ingredientes más utilizados en tratamientos antiarrugas debido a su capacidad para acelerar la renovación celular y estimular la producción de colágeno. Sin embargo, también puede causar irritación, por lo que se recomienda empezar con concentraciones bajas.

. Es uno de los ingredientes más utilizados en tratamientos antiarrugas debido a su capacidad para acelerar la renovación celular y estimular la producción de colágeno. Sin embargo, también puede causar irritación, por lo que se recomienda empezar con concentraciones bajas. Ácido hialurónico . Este ingrediente es conocido por su capacidad para retener grandes cantidades de agua, hidratando la piel en profundidad y reduciendo la apariencia de arrugas y líneas finas.

. Este ingrediente es conocido por su capacidad para retener grandes cantidades de agua, hidratando la piel en profundidad y reduciendo la apariencia de arrugas y líneas finas. Péptidos . Los péptidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza de la piel y reduciendo las arrugas.

. Los péptidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza de la piel y reduciendo las arrugas. Vitamina C . Un potente antioxidante que ayuda a iluminar la piel, mejorar su textura y reducir las manchas y signos de envejecimiento.

. Un potente antioxidante que ayuda a iluminar la piel, mejorar su textura y reducir las manchas y signos de envejecimiento. Ácido glicólico . Un tipo de alfa-hidroxiácido (AHA) que exfolia la piel, eliminando las células muertas y promoviendo la renovación celular.

. Un tipo de alfa-hidroxiácido (AHA) que exfolia la piel, eliminando las células muertas y promoviendo la renovación celular. Protección solar. El sol es uno de los mayores responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Por eso, es fundamental usar cremas antiarrugas que incluyan protección solar de amplio espectro, para prevenir daños adicionales.

¿Por qué las cremas hidratantes no eliminan las arrugas?

Una crema hidratante convencional no contiene estos activos potentes que son necesarios para tratar las arrugas de manera eficaz. Aunque proporcionan una capa de hidratación superficial que puede mejorar temporalmente la apariencia de la piel, no tienen la capacidad de penetrar las capas profundas de la piel y estimular la producción de colágeno y elastina.

Además, la hidratación por sí sola no puede revertir el daño causado por los factores externos como el sol, el estrés o la contaminación, que contribuyen al envejecimiento de la piel.

Es importante destacar que el uso de cremas antiarrugas no es una solución milagrosa. Los resultados requieren tiempo y consistencia. Además, en algunos casos, las arrugas profundas pueden requerir tratamientos más avanzados, como la cirugía estética o los procedimientos dermatológicos, para obtener resultados más notables.

Si quieres combatir las arrugas y líneas de expresión, además de utilizar la crema adecuada, aquí te dejamos otros hábitos que pueden ayudarte a reducir estos signos de envejecimiento, además de mantener tu piel más saludable y luminosa:

Protección solar diaria . Como mencionamos antes, el sol es uno de los principales responsables del envejecimiento de la piel. Siempre aplica protector solar, incluso en días nublados.

. Como mencionamos antes, el sol es uno de los principales responsables del envejecimiento de la piel. Siempre aplica protector solar, incluso en días nublados. Hidratación interna . Beber suficiente agua es clave para mantener la piel hidratada desde adentro.

. Beber suficiente agua es clave para mantener la piel hidratada desde adentro. Alimentos antioxidantes . Consumir alimentos ricos en vitamina C, E y otros antioxidantes puede ayudar a combatir los daños causados por los radicales libres.

. Consumir alimentos ricos en vitamina C, E y otros antioxidantes puede ayudar a combatir los daños causados por los radicales libres. Evitar el tabaco y el alcohol. Ambos factores contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel.

Por tanto, recuerda que, si bien las cremas hidratantes son esenciales para mantener la piel bien hidratada y fresca, no son la solución para eliminar las arrugas. Para combatir las arrugas de manera efectiva, es necesario utilizar productos específicamente formulados con ingredientes activos que estimulen la producción de colágeno, mejoren la elasticidad y ayuden a regenerar la piel.