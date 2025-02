Qué es el 'effortless': el estilo desenfadado y más elegante que triunfa entre las españolas que más saben de moda

Es frecuente encontrar una figura en la que fijarnos y, en cierta medida, imitar. Bien sea por su estilo de moda, su peinado, su maquillaje, su inteligencia o saber estar. Lo fantástico es encontrar una vertiente que aúne todas esas características y que, además, sea cómodo y elegante de llevar.

Ese es el estilo "effortless", la moda que, sin duda, ha llegado para revolucionar a las que más saben de moda. Este concepto, que se traduce como la "ausencia de esfuerzo", ha conquistado las alfombras rojas y las pasarelas del mundo entero, gracias a mujeres como Lana del Rey, Gracie Abrams, Bu Cuarón o Carlota Cashiragui.

Pero, ¿qué tiene de especial este estilo que lo convierte en el favorito de las celebridades más elegantes y con más estilo? Esta moda que "no requiere esfuerzo alguno" ha logrado convertirse en el sello distintivo de la sofisticación moderna, conquistando el corazón de las mujeres más influyentes.

Qué es el 'effortless chic'

A lo largo de los años, las alfombras rojas fueron sinónimo de vestidos de gala deslumbrantes, trajes a medida y excesiva teatralidad. Sin embargo, en la última década, la moda ha dado un giro hacia la comodidad y la autenticidad.

¿Por qué elegir un vestido de alta costura, si un conjunto sencillo y bien combinado puede resultar igual de impactante? El estilo "effortless" no se trata de lo que llevas, sino de cómo lo llevas. Se basa en crear looks que parecen improvisados, pero que en realidad requieren un gran trabajo detrás para conseguir ese aire despreocupado pero sofisticado.

Este estilo se caracteriza por una vestimenta sencilla y relajada, tejidos de punto, por ejemplo, que combina la comodidad y la elegancia, abriendo paso a una nueva forma de ver el lujo: el lujo de ser auténtico. Una tendencia que está claramente en auge, y las nuevas generaciones buscan prendas que sean fáciles de llevar, pero que exudan sofisticación. La clave está en escoger prendas básicas de calidad, que, combinadas adecuadamente, se convierten en algo mucho más grande que la suma de sus partes.

Cómo lograr el estilo 'effortless chic'

La clave está en elegir prendas que sean cómodas, pero que al mismo tiempo te hagan sentir poderosa y elegante. Algunas de las piezas esenciales que definen este estilo incluyen:

Prendas básicas y de calidad. Opta por jerseys de punto, pantalones de pinzas, blazers o camisetas simples, pero de buena calidad. Estos básicos se pueden combinar de muchas formas, lo que te permitirá crear looks versátiles y fáciles de llevar.

Comodidad ante todo . El estilo "effortless" no es sinónimo de sacrificio. Si algo te resulta incómodo, probablemente no es la mejor opción. Invierte en prendas que se adapten bien a tu cuerpo y que puedas llevar durante horas sin sentirte limitada.

Accesorios sutiles pero impactantes . Menos es más cuando se trata de accesorios. Un collar de perlas, unos pendientes pequeños o un bolso elegante pueden ser suficientes para darle ese toque sofisticado al outfit.

Peinados sencillos . Las ondas suaves o las trenzas son perfectas para conseguir ese aire relajado. Si prefieres un estilo más casual, las ondas deshechas o incluso una coleta baja pueden ser tus mejores aliadas.

Maquillaje natural. El estilo "effortless" también se refleja en el maquillaje. Una piel glowy, labios en tonos nude y una mirada sutilmente resaltada con un poco de rímel son el toque perfecto para complementar este estilo relajado pero sofisticado.

Este estilo ha llegado para quedarse, y no solo en las alfombras rojas, sino también en la vida cotidiana. Si estabas buscando un estilo que te haga sentir auténtica, relajada y sofisticada, el "effortless chic" es la tendencia que debes incorporar a tu vida. No subestimes el poder de un look simple, porque a veces lo más sencillo es lo más impactante.