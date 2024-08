Adiós al tinte. Este es el barro de coloración ecológica al que se han sumado las celebrities que lucen melena sana

Hay quien llega a los barros por bienestar: están libres de amoniacos y tóxicos, además de ser agradecidos por las pieles sensibles o alérgicas y también por aquellas que han pasado por tratamiento de quimioterapia.

Sus bondades - larga duración, cobertura natural de canas, reducción del encrespamiento y no ser oxidantes del cabello-, hacen que celebrities como Sara Carbonero (40 años) o royals como Letizia (51 años) los luzcan en sus melenas. Otra de sus propiedades es devolver la juventud a las fibras capilares: a diferencia de los tintes, los barros no penetran ni rompen la cutícula capilar, sino que la recubren y protegen.

Melena joven

A medida que los barros sustituyen a los tintes, el pelo vuelve a estar reluciente como cuando éramos jóvenes. "Su duración es similar al del tinte, dependiendo de la cantidad de las canas. Por ejemplo, una melena que se tinta cada mes tendrá que visitar el salón igualmente cada 30 días. Sin embargo, si no hay apenas canas, con tres veces al año es suficiente para aportar brillo, grosor e hidratación", comenta Esther Segura, fundadora de Secretos del Agua.

Color con barros

Este producto se aplica en el salón de belleza. El primer paso es realizar un diagnóstico, para posteriormente crear una preparación de plantas tintóreas, vegetales y minerales tratantes y pigmentos de última generación que se mezclan hasta conseguir una crema untuosa y homogénea que se aplica templada sobre el cabello lavado y limpio, dejándola actuar entre 15 y 40 minutos hasta aclarar y aplicar el equilibrador de pH correspondiente.

Sus 'embajadoras'

Entre las embajadoras de los barros se encuentra Sara Carbonero, quien recientemente publicaba sus fotos más naturales días después de cumplirse cinco años del diagnóstico de cáncer que, como ella mismo explicó, hizo que la vida le cambiara de un día para otro. "No al maquillaje, ni a tintes químicos. Después de muchos años, lo más importante en casa es no pelo fake (como dicen mis hijos) … Esto es lo que hay. El pelo es una metáfora del proceso, me dijo una vez una psicóloga. Los miedos se vencen abrazándolos… Aligerar y seguir con pequeños grandes pasos", escribía en sus redes.

También rompió con los tintes y utiliza barros desde hace más de cuatro años la reina Letizia (51 años), a quien le gusta cuidar su bienestar y alimentación. Lejos quedaron sus mechas rubias con las que la conocimos presentando el informativo. Ahora luce su tono natural. Sin embargo, hay ocasiones en que se ven sus canas y en otras en las que no. La clave son los baños de barro: en función de los lavados, el cabello pierde ese pigmento inicial dejando al descubierto la base original. Solo hay que ver lo sano y brillante que luce su melena en cada una de sus apariciones públicas.

El ingrediente secreto

La marca española Secretos del Agua está modificando las reglas del juego que imperaban para nuestro cabello, cambiando barros por tinte con una media de 290.000 tratamientos anuales en los 900 salones de peluquería repartidos por la península que emplean sus productos.

La base de todos sus productos y principal activo cosmético es el agua bipolar extraída en los Pirineos, agua pura de montaña recogida en manantiales y reestructurada a nivel molecular que aporta belleza desde la energía de las células, un concepto que se traduce en bienestar para quienes huyen de los tóxicos y buscan cuidarse desde el interior.

"Aplicamos las propiedades naturales de nuestros activos botánicos provenientes de cultivos de agricultura biodinámica y ecológica, cuidadosamente seleccionados en origen y que respetan los ciclos del calendario astronómico para crear fórmulas eficaces y saludables con productos orgánicos de origen vegetal y mineral, ecológicos y biodegradables", explica Esther Segura.

Se da prioridad a los ciclos lunares para determinar la siembra o recolección de los ingredientes, estudiando su influencia en las rutinas de belleza y autocuidado para aportar a la piel, al cabello y a las emociones aquello que necesitan en el momento preciso.

"Cuando aplicamos barro a la melena, no solo estamos aportando color, sino que también eliminamos la caída capilar producida por la agresión mensual de los colorantes tradicionales, mantenemos el grosor original de la fibra capilar y damos alternativas a mujeres que quieren cuidarse tanto por fuera como por dentro. Tal es el caso de las mujeres embarazadas para las que este tratamiento resulta la mejor opción", explica.

Los fundadores de Secretos del Agua

Los responsables detrás de esta firma que revoluciona la coloración están dos grandes profesionales. Se trata de Esther Segura es una reputada profesional del mundo de la belleza (fundadora de la cadena de Peluquerías Mirache) y Benito García es creativo (y con amplia experiencia en el sector del management), emprendedor y gran amante de la montaña. Ambos comparten una forma de vivir en conexión con la naturaleza y de entender la salud desde el bienestar para lograr una belleza real, respetuosa con la salud y con el planeta.