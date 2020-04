¿Cómo son las mascarillas de los niños? Tallas e instrucciones de uso

El próximo lunes los niños hasta los 14 años podrán salir a la calle acompañados de un adulto. Después de que este martes anunciaran que esas salidas serían para acompañar a sus padres a hacer la compra u otras tareas autorizadas, el Gobierno rectificó y finalmente se estableció que esas salidas serían un paseo.

La forma de organizar las salidas de los más pequeños aún no está clara y tampoco se sabe si los niños estarán o no obligados a llevar mascarillas.

Pero ante este nuevo escenario es importante saber que existen mascarillas específicas para los niños. El pasado 19 de abril, se ha publicado en el BOE un conjunto de indicaciones sobre cómo deben ser las mascarillas higiénicas y especificaba, además, cómo deben ser las de los más pequeños. Todas deberán seguir las normas técnicas de la Asociación Española de Normalización (UNE).

Las mascarillas para niños menores de 12 años tienen tres tallas diferentes: la pequeña (de 3 a 5 años, con una anchura de 13 centímetros y una altura de 5,5 centímetros), la mediana (de 6 a 9 años y de 15x6,5 centímetros) y la grande (de 10 a 12 años y de 17x8,5 centímetros). Para los mayores de 12 años la talla sería la de adulto. Las mascarillas de niños tendrán solamente dos plieges, frente a las de los adultos, que tienen tres.

La UNE señala también que "los arneses que sirven para la sujeción a la cabeza deben poder sujetarse sin generar nudos, extremos libres o elementos tridimensionales".

El embalaje de las mascarillas debe incluir el nombre, la marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o proveedor, así como la talla y el rango de edad.

¿Cómo colocarse la mascarilla?

Para que sean efectivas las mascarillas deben colocarse correctamente. Por eso se recomienda que su utilización se haga bajo la supervisión de un adulto y siguiendo estos pasos:

Lavarse las manos con agua y jabón o una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla

Identificar la parte superior de las mascarillas;

Situar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz y si se dispone de pieza nasal, ajustarla a la nariz;

Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma, o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos;

Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla;

Verificar que las mascarilla cubre la barbilla;

Pellizcar la pieza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz;

Verificar que la mascarilla está colocada correctamente: comprobar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias;

Una vez ajustada no tocarla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla debe lavarse las manos con agua y jabón.

Cómo ponerse la mascarilla.

Para retirarla habrá que lavarse las manos y sacarse la mascarilla sin tocar la parte frontal de ésta. Además, señalan que la mascarilla nunca se debe colocar en la barbilla ni durante ni después del uso.

Casi imposible comprarlas

La escasez de mascarillas se extiende también a las destinadas a los niños. Una búsqueda rápida en Amazon, por ejemplo, nos advierte de que muchas tienen plazos de entrega de más de un mes. Muchas farmácias online también han agotado el stock y hay que dejar tus datos para que te avisen de cuando estén disponibles.

A la hora de comprar las mascarillas hay que tener en atención que no todas protegen de manera adecuada, dependiendo del tejido utilizado. También las mascarillas caseras, fabricadas con telas normales, ofrecen un grado de protección bajo ante el vírus aunque algunos especialistas opinan que es mejor llevarlas a no llevar nada. "No garantizamos al 100% la eficacia de una mascarilla casera frente al virus. Sin embargo, sí son una barrera ya que los virus se pueden encontrar en aerosoles y en gotitas de saliva", dice Beatriz Novoa, experta en Inmunología y Genómica, a la agencia Sinc.

¿Sirven las mascarillas caseras para algo? ¿Qué material es mejor?

Pues tenemos algo de ciencia al respecto 🔬

Es un estudio de la Univ de Cambridge (2013) que compara diferentes tejidos frente a partículas de 0.02 micras (#COVID19 mide 0.10 micras), y estos son los resultados 🦠 pic.twitter.com/Vhb8hL1NO6 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) March 25, 2020

Así, a la mascarilla hay que añadirle las recomendaciones habituales: intentar no tocar nada al salir, toser en el codo, mantener la distancia de seguridad entre personas y lavarse las manos.