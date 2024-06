Esta es la playa más grande de toda España: con 30 km de arena virgen y en el mayor parque natural de Europa

Las costas españolas son algunas de las más aclamadas de todo el mundo. La calidad de su arena, la diversidad de mares que las bañan o la belleza de la naturaleza que las rodean hacen de nuestros litorales el lugar elegido para miles de turistas cada año.

No siempre somos conscientes de ello y de la suerte que tenemos de poder disfrutar de maravillosas playas que, además de impresionantes, reúnen el mejor ambiente que podemos imaginar y para todos los públicos.

Las opciones que España nos ofrece para pasar los mejores veranos son infinitas, sin embargo, existe una playa virgen enclavada en el mayor parque nacional de Europa: la playa de Doñana. Casi 30 kilómetros de arena dorada en el que disfrutar de un entorno único en el mundo.

Nuestro país cuenta con casi 8000 kilómetros de costa y, aunque Galicia sea la que más línea costera albergue, 1629 kilómetros, es Huelva la que posee la playa más extensa de toda España.

Viajar hasta este paraíso natural, poder disfrutar del intenso Atlántico, de las kilométricas dunas que protegen la playa y de algunas de las especies que habitan en el Parque Natural y Nacional de Doñana es un todo un lujo al alcance de todos.

La playa más larga de España

Perteneciente al municipio onubense de Almonte, la playa de Doñana se posiciona como la playa más extensa de toda la Península. Un extensísimo arenal virgen de más de 28 kilómetros repleto de dunas, marismas y pinares perfectos para perderse en él.

Totalmente salvaje y con una riquísima biodiversidad gracias a las múltiples especies que habitan en el Parque Natural de Doñana, esta playa es un remanso de paz, tranquilidad y belleza.

La playa de Doñana, Huelva. iStock

Entre Mazagón y Matalascañas, esta playa consigue cautivar por su belleza, virgen y salvaje. Llegar hasta aquí no te resultará complicado y, a cambio, descubrirás un paraíso protegido perfecto para pasar un día de verano de los que no se olvidan.

Una rica y extensa biodiversidad

La importancia ecológica de Doñana ha sido reconocido por la UNESCO, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Ubicado entre dos continentes, el europeo y el africano, y la proximidad del Atlántico con el Mediterráneo en el estrecho de Gibraltar, hacen de esta playa un enclave mágico.

Flamencos en el Parque Natural de Doñana. iStock

Estando allí podrás disfrutar del vuelo de los flamencos, garzas, cigüeñas o aves rapaces que atraviesan la Costa de la Luz en su camino migratorio hasta el parque natural.

Pero, los alrededores de esta impresionante playa de Doñana, son también hábitat de uno de los felinos más protegidos del mundo, el lince ibérico, que encuentra hogar junto con ciervos, jabalíes o tejones.

Qué hacer en la playa de Doñana

Las rutas de senderismo hasta esta maravillosa playa de la costa de Huelva son uno de los planes más perseguidos aquí. Excursiones guiadas en las que podrás aprender de la riqueza de este enclave mientras disfrutas de unas vistas únicas.

Si eres de los que prefieren algo más de aventura, decántante por otra manera de conocer Doñana y su playa, pero en vez de caminando, subido a un todoterreno o galopando sobre un caballo. ¿Acaso los veranos no fueron creados para pasarlo bien?

Playa de Doñana, Huelva.

Aunque en cualquier momento podrás ver alguno de los animales que allí habitan, debes tener en cuenta que no es un zoo ni un safari. Lo que sí es de suma importancia es respetar el entorno para poder seguir disfrutando de este espacio protegido tan especial.

No existe una mejor hora para visitar la playa de Doñana, el atardecer es uno de los grandes espectáculos que esta tierra ofrece. Lo que no es una opción es visitar Huelva y no pasar un día aquí. Te maravillará y te adelantamos que repetirás.