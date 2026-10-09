El 60% de la radiación solar se recibe fuera del verano, pero 1 de cada 4 españoles no se protege del sol en este periodo

En esta última parada del tour “Objetivo Cero Melanoma” Cantabria Labs ha organizado en la Academia de Rafa Nadal en Manacor una activación educativa para fomentar la autoexploración de lunares en la que han participado dermatólogas como la doctora María Vitale, Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs, que ha recordado la regla ABCDE: “A es asimetría, una lesión que parto por la mitad y no es igual una que otra, es asimétrica. B, los bordes son irregulares. C, los colores pueden aparecer gran cantidad de colores, hasta un blanco, un azul y distintos colores de marrón. La D, diámetro, cuando excede 6 milímetros. Y la E de evolución: ese lunar que era pequeñito y que ahora se está alargando en poco tiempo”

Además, durante la jornada, se ha impartido un “Taller de hábitos de fotoprotección en la infancia”, con la participación de Rafa Nadal, a más de 100 niños de su academia, en el que les han explicado cómo deben proteger la piel del sol y la importancia de adoptar unos buenos hábitos desde la juventud.

Durante la jornada también se ha presentado en primicia el estudio "Exposición solar, fotoprotección y transmisión de creencias en el entorno familiar” de la Asociación Española Contra el Cáncer, que revela que el 60% de la radiación solar se recibe fuera de los meses de verano, pero el 22% de la población no toma ninguna medida de protección en este periodo.

Campaña melanoma

Lucía Galán, conocida en redes como “Lucía mi pediatra”, recuerda que no se debe bajar la guardia en invierno porque “en realidad nuestra piel no entiende cuando recibe la radiación ultravioleta si es verano o invierno, otoño o primavera. Se entiende de daño solar. La radiación ultravioleta en nuestro país es más intensa en verano pero en el resto de las estaciones también”.

Con su campaña Objetivo Cero Melanoma el laboratorio farmacéutico español Cantabria Labs reafirma su compromiso con la salud y con mejorar la calidad de vida de las personas.