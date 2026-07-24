Comunidad de Magas: sorteamos 5 camisetas conmemorativas de Cervezas Victoria de la selección

La camiseta conmemorativa de la selección de edición limitada de Cervezas Victoria. Cedida

Cierra los ojos. Visualízate con la camiseta conmemorativa de Cervezas Victoria de La Roja, inspirada en el triunfo español de 2010 en Sudáfrica.

Ahora, ábrelos y haz realidad tu deseo con este sorteo que te presentamos en la Comunidad de Magas gracias a la compañía malagueña, que supo ver la llegada de la segunda estrella antes que nadie.

La selección absoluta de fútbol masculino tocó el cielo en Nueva York al coronarse reina del mundo. Cervezas Victoria, patrocinador oficial, que ya preveía que ese segundo trofeo se haría realidad, quiere celebrar este gran éxito con las lectoras registradas. Para ello, nos ha reservado cinco camisetas de esta edición limitada que ha diseñado.

¿Quieres una? Puedes acceder desde aquí. Si todavía no formas parte de la Comunidad, puedes inscribirte gratuitamente y después participar.

La campaña se basó, desde el momento en el que todo comenzó, en proponer un ejercicio colectivo en el que millones de aficionados proyectasen el mismo objetivo: ver a La Roja levantar el título, además de desarrollar distintas acciones desde el mes de marzo vinculadas a su patrocinio con el equipo.

Una de las más visibles fue el lanzamiento de una edición especial de envases de cerveza dedicados al combinado nacional. Para ello, creó junto a TVBoy una ilustración con ocho internacionales y distintos símbolos asociados a la escuadra.

A medida que pasó el tiempo, se inició una promoción en hostelería en la que, por la consecución de 25 collarines, miles de consumidores podían conseguir una camiseta conmemorativa de la victoria de 2010, acompañada de un parche adhesivo con una segunda estrella que, ahora, estamos sorteando en la Comunidad de Magas.

Desde el primer momento lo tuvieron claro, de hecho, la firma de sello andaluz publicó tras el triunfo una frase pronunciada por Mikel Oyarzabal que resume la filosofía de la campaña: "Todo empieza por visualizar".

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Trabajo en equipo

Cervezas Victoria y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) firmaron su primer acuerdo en junio de 2021, por el que la marca malagueña se convertía en cerveza oficial de los conjuntos masculinos y femeninos.

De este modo, la compañía se unió al grupo de empresas patrocinadoras de la RFEF con presencia de la marca en los partidos de la selección organizados por la misma.

Esta camiseta es la quinta campaña que Victoria lanza en relación con este patrocinio. Ahora, todo ello ha cobrado más sentido que nunca, tal y como visualizaron.

Y desde la Comunidad de Magas, por fin podemos decir que puedes conseguir tu camiseta con las dos estrellas participando aquí.