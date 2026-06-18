¡Especial verano! La mejor información diaria+ Kit Solar de Neutrogena de regalo de bienvenida de Magas, solo con EL ESPAÑOL

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Actualidad

Especial verano de Magas: suscríbete a EL ESPAÑOL por 15 euros y llévate un kit solar de la firma Neutrógena

Hazte suscriptora y te enviaremos como regalo de bienvenida un pack de tres productos de la gama solar Ultra Sheer®: Facial invisible SPF50, Corporal invisible SPF 30 y Corporal invisible SPF 50.

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Magas, la revista femenina de EL ESPAÑOL, te presenta la combinación perfecta para este verano: la mejor información de EL ESPAÑOL e Invertia y el kit protección solar de Neutrógena Ultra Sheer®para que puedas tomar el sol sin riesgos para tu piel.

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Y, además, este verano, al suscribirte, recibirás el regalo de bienvenida de Magas y Neutrógena, valorado en 72 euros, y compuesto por tres productos de la gama de protección solar Ultra Sheer® de Neutrógena: invisible facial hidratante SPF 50, corporal invisible SPF 50 y SPF 30.

Súper regalo

Para dar la bienvenida a las nuevas suscriptoras a la familia de EL ESPAÑOL, Magas ha seleccionado minuciosamente un regalo exclusivo: los productos de la gama de protección solar Ultra Sheer® de Neutrogena, que destaca por incorporar los filtros de nueva generación de la tecnología Helioplex®.

Productos desarrollados con dermatólogos y elaborados con expertos para ofrecer fórmulas eficaces y respaldadas por la ciencia, con formulaciones avanzadas que proporcionan una hidratación profunda y duradera para todo el cuerpo

Ultra Sheer® de Neutrógena es resistente al agua y al sudor y protege del sol incluso cuando estás activo. Una protección solar invisible, de amplio espectro. Un 3 en 1 con:

1. - Alta protección UVB/UVA, UVA largo y luz visible.

2. - Antioxidantes contra los signos prematuros del envejecimiento, gracias a la Niacinamida, Vitamina C y Vitamina E de su formulación.

3. - Hidratación intensa, con textura ultraligera.

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