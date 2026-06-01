'Las gobernadoras', el nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara, llega a nuestra Comunidad con el sorteo más especial

La portada de 'Las gobernadoras', la última novela de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, editora de Magas y Lifestyle y autora ya de cuatro títulos, acaba de sacar a la luz un relato que cruza el Atlántico y que logra unir Málaga y Nueva Orleans.

La propuesta tiene un marcado carácter íntimo, ya que la autora se adentra en su propio pasado familiar.

Descendiente, en séptima generación, de Isabel Saint-Maxent y Luis de Unzaga —una de las figuras andaluzas clave en la independencia de Estados Unidos hace ahora 250 años—, Sánchez de Lara convierte memoria, legado e historia en el alma de su obra.

Desde la Comunidad de Magas recomendamos a todas nuestras lectoras incluir este libro en sus estanterías.

Además, como creemos en el poder hipnotizante de las palabras que encierran sus hojas, sorteamos en exclusiva tres packs VIP de Las Gobernadoras, que incluyen una elegante bolsa, un broche, un pañuelo, una carta de la autora y el propio ejemplar firmado. ¿Quieres uno? ¡Participa dándole al botón de abajo!

Con la novela viajamos a finales del siglo XVIII, una época marcada por una sociedad en la que la mujer nacía para obedecer en vez de para gobernar. Sin embargo, en la familia de la escritora esto no entraba en los planes de ellas.

Las hermanas Isabel y Felícitas Saint-Maxent, 'las gobernadoras', serán las que protagonicen esta historia atrapadas en una compleja red de alianzas, secretos y decisiones capaces de cambiar el destino de dos continentes. Y, como era de esperar, el relato oficial las condenó al olvido.

Décadas después, una de sus nietas descubrirá que el pasado familiar que creía conocer era sólo un espejismo. Detrás de la calma ficticia aguardaban cartas ocultas, sacrificios impensables, tramas de espionaje y traiciones que dolían, precisamente, por su silencio.

Más que una novela histórica, esta es una crónica de las mujeres que supieron sostener un imperio desde la sombra. Una saga emotiva, delicada y profunda sobre lo que significa proteger a los tuyos cuando el mundo decide borrar sus nombres.

¿Quieres descubrir su historia? En la Comunidad de Magas estamos sorteando tres ejemplares. Participa a través de este enlace.

Cruz Sánchez de Lara junto a Luz Gabás en la presentación de 'Las gobernadoras' en Málaga, durante la Semana del Liderazgo Femenino 2026. Rodrigo Mínguez

El Club de Lectura

Las buenas historias merecen ser contadas en persona, por eso queremos cerrar esta temporada del Club de Lectura charlando con Cruz Sánchez de Lara sobre Las gobernadoras.

El encuentro con las lectoras de la Comunidad de Magas tendrá lugar el próximo 6 de julio de 2026 a las 19:30 horas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, una oportunidad perfecta para comentar con ella todas las inquietudes y preguntas que surjan durante su lectura.

¿Tú también quieres ir? Puedes apuntarte haciendo clic en el botón de abajo. El acceso es directo y las plazas están volando.

No lo dudes más, únete a la Comunidad de Magas y disfruta de eventos y sorteos tan exclusivos como estos. Puedes empezar a formar parte de nosotras aquí.