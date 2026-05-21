El Parlamento Europeo da luz verde a una reforma histórica que reconoce el derecho al aborto a víctimas de violación

La Unión Europea sigue avanzando en la actualización de su marco de protección a quienes viven en los Veintisiete. Este jueves, 21 de mayo, el Europarlamento ha dado su sí al acuerdo de trílogos sobre la revisión de la Directiva de Víctimas, que marca un gran avance en la ampliación de los derechos de ciudadanos que se hayan visto afectados por delitos en la UE.

Se trata de una reforma de gran alcance que refuerza la asistencia y el acceso a la justicia en todos los Estados miembros. La medida ha salido adelante con 440 votos a favor, 49 en contra y 84 abstenciones, y deberá ser adoptada formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor.

La actualización del marco legal busca responder a una realidad persistente: cada año, entre 70 y 75 millones de personas en la UE son víctimas de delitos y muchas de ellas afrontan solas los procesos judiciales, con escasa información y apoyo limitado. La nueva directiva introduce medidas para garantizar la protección de su dignidad en todas las fases.

La directiva pone énfasis en las víctimas con necesidades específicas, para las que se establece una evaluación individual a fin de adaptar su asistencia y se promueve un enfoque integral que incluya acompañamiento psicológico, médico y durante el proceso judicial. Para los menores, se impulsan espacios adaptados y servicios centralizados que eviten la revictimización.

Uno de los aspectos más destacados es el reconocimiento explícito del acceso a la salud sexual y reproductiva para víctimas de violencia sexual. El texto contempla servicios como la anticoncepción de emergencia, la profilaxis postexposición y el acceso al aborto.

Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, subrayó el carácter histórico de la reforma. “Hoy aprobamos la modificación más significativa en más de una década. Es un avance clave, especialmente para mujeres y niñas”, afirmó.

La también eurodiputada recordó además que "una de cada tres europeas ha sufrido violencia", una de cada seis específicamente en su dimensión sexual, y que muchas víctimas no denuncian "para evitar la revictimización, porque no confían en las instituciones ni en la justicia, o porque creen que nadie les creerá".

"Pero estamos aquí para cambiar eso", ha afirmado Gálvez en un comunicado, remarcando que la nueva legislación "derriba los muros del miedo" garantizando un proceso más seguro, "líneas de ayuda en toda la UE y apoyo psicológico gratuito e informado sobre el trauma".

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