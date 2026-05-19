Las periodoncistas españolas, a la cabeza en investigación internacional: así lideran el futuro del sector

La salud bucodental se escribe en femenino cada día más y desde todos los ámbitos. Lo cierto es que se trata de un sector muy feminizado, ya que, según datos del Consejo General de Dentistas de España y el INE, cerca del 58% de los dentistas colegiados en España son mujeres.

Esto no solamente se refleja en las consultas clínicas, sino que ha dado el salto definitivo a los laboratorios y a las publicaciones de alto impacto internacional.

La última edición del ranking Mujeres investigadoras españolas y en España, elaborado por el Cybermetrics Lab del CSIC, vuelve a poner de relieve su creciente protagonismo en la investigación biomédica y odontológica.

Este prestigioso listado analiza de forma minuciosa más de 12.000 perfiles científicos basándose en indicadores bibliométricos de plataformas globales de referencia como Google Scholar, ORCID y OpenAlex.

Evalúa tanto a científicas nacionales que ejercen dentro o fuera de las fronteras españolas, como a investigadoras extranjeras adscritas a instituciones de nuestro país, midiendo principalmente el volumen de su producción científica y el impacto de sus aportaciones en la comunidad internacional.

Entre las profesionales que han sido reconocidas se encuentra la doctora Elena Figuero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. De ella se destaca el impacto de sus publicaciones y su trayectoria investigadora. Se sitúa en la posición 539 de un total de 12.511.

Ella dirige el nuevo programa de posgrado Research Methodology in Periodontology, Implant Dentistry and Oral Tissue Regeneration, que comenzará en enero de 2027 en formato híbrido y en inglés.

El objetivo es proporcionar herramientas avanzadas de metodología científica, bioestadística y diseño de investigación aplicadas a la periodoncia, los implantes dentales y la regeneración de tejidos orales.

Incluye formación presencial y online, talleres prácticos y desarrollo de protocolos de investigación, orientados tanto a doctorandos y estudiantes de posgrados como a clínicos interesados.

Precisamente varias profesoras de este programa también aparecen destacadas en el ranking. Sus nombres son Ana Carrillo, Rosa M. López Pintor, Conchita Martín, y Ana Molina, y todas ellas impulsan la investigación sobre salud bucal y regeneración de tejidos.

La doctora Figuero, galardonada con la Medalla COEM al Mérito Científico por su destacada carrera, su compromiso con la excelencia científica y sus valiosas contribuciones al campo de la odontología, es uno de los nombres más reconocidos del sector. También sus compañeras, con las que comparte protagonismo en el citado listado.

La inclusión de las profesionales españolas en el ranking confirma el buen momento de la investigación femenina, aunque todavía hay techos que romper.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las mujeres representan el 43% del personal investigador en España. Sin embargo, la brecha persiste a medida que se asciende en la carrera académica, donde solo una cuarta parte de los puestos de alta dirección o cátedras son ocupados por ellas.