La Comunidad de Magas presenta una selección de productos de belleza que puedes conseguir en un clic

Todos los artículos que se pueden colar en tu neceser esta primavera-verano.

Si algo distingue a las lectoras que forman parte de la Comunidad de Magas es su inagotable capacidad para liderar, sostener y cuidar de todo lo que las rodea.

Mujeres que brillan en el ámbito profesional, que miman a sus familias y que, cada vez más, reservan un espacio esencial para sí mismas, priorizando su salud, su bienestar y su equilibrio.

Por eso, desde aquí queremos rendirles un pequeño homenaje celebrando su dedicación con una selección de productos pensados para ellas y así seguir cultivando ese arte del self-care.

Hoy os invitamos a descubrir una lista especial de imprescindibles que ya están disponibles y que, estamos seguras, encontrarán un lugar privilegiado en cajones, armarios… y, por supuesto, en el día a día.

Estamos en el ecuador de la primavera: esa época en la que el suelo se tiñe de los colores de los pétalos de las flores, pero también en la que los cambios del clima desafían a nuestra piel y el ritmo del trabajo y los estudios alcanza su punto más intenso.

Esta nueva rutina, deja tras de sí una sensación de que el tiempo se escapa entre los dedos, pero aquí tenemos la solución que necesitas.

Adiós a los poros dilatados

Es innegable, con el ascenso de las temperaturas es muy común que el cutis se resienta y las cavidades de la piel se vean más dilatadas debido a la adaptación estacional.

Esto provoca que la textura del rostro se vea irregular, aparezcan puntos negros y que se perciba una apariencia sucia o envejecida.

Pero no te preocupes, porque tenemos buenas noticias. Ki Care, una marca de dermocosmética con una sólida base natural, ha desarrollado una línea de productos pensada precisamente para combatir estos efectos, ofreciendo resultados visibles y eficaces.

En esta ocasión han querido tener un detalle con nuestras lectoras sorteando tres packs completos para que tú misma seas quien compruebe su eficacia ¿Quieres uno? ¡Dale al botón de abajo y participa!

Lista para las vacaciones

Todavía faltan unos meses para esos días de desconexión, pero si somos sinceras, ya estamos descontando hojas del calendario. Sin duda, es el momento de empezar a planear las escapadas del verano.

Y en la Comunidad de Magas queremos ahorrarte el estrés de la maleta antes de que empiece el viaje.

Por eso, te traemos la solución definitiva para el cuidado de tu piel y tu cabello: una rutina lista para llevar, sin complicaciones y diseñada para adaptarse a tu ritmo. Sólo tendrás que incluirla en tu equipaje y olvidarte de pautas complicadas.

Para ello nos hemos aliado con By Sol Santos, una firma española, premiada en varias ocasiones en los prestigiosos Beauty Shortlist Awards por la calidad de sus artículos.

La casa de belleza que quiere regalar a nuestras lectoras un neceser de viaje con sus productos estrella.

Una muestra de lo que podrás incluir en tu neceser. Cedida

¿Quieres dejar parte de tu maleta lista para embarcar? ¡Participa aquí!

La tendencia en uñas

Durante el invierno solemos dejar a un lado los colores más divertidos para nuestras manos: quizá porque no encajan tanto con el ritmo del día a día ni con esos looks en tonos más apagados que tanto predominan en los meses fríos.

Pero con los primeros rayos de sol asomando, todo empieza a cambiar. Por eso, Entity, una firma californiana de esmaltes de uñas, se suma a esta nueva energía para compartir con nuestras lectoras los colores de manicura que marcarán tendencia esta temporada.

¿Te animas a probarlos? Descúbrelos haciendo clic en el botón de abajo.

Ya no tienes excusas para lucir increíble esta primavera-verano, únete a la Comunidad de Magas y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte.