La ‘swap party’ de Magas y Enclave ODS cierra con un gesto solidario: sus prendas llegan a APRAMP

Trabajadoras de APRAMP recibiendo abriendo las cajas de las prendas de la 'swap party' de Magas y Enclave ODS. Sara Fernández

El pasado 22 de marzo finalizó la cuarta edición de la swap party de Magas y Enclave ODS: el evento de la moda sostenible en el que nuestras lectoras no sólo tuvieron la oportunidad de conocerse, sino también de intercambiar esas prendas que ya no utilizaban por otras.

Además, en esta ocasión vosotras, las seguidoras de la revista, habéis superado todas las expectativas, batiendo récords tanto en puntos canjeados como en invitaciones: 300 lectoras de la Comunidad de Magas habéis tenido la oportunidad de pasar por la MBFWMadrid e intercambiar más de 1.800 prendas, alcanzando un total de 3.000 puntos.

Y si esto ya es motivo de celebración, hay algo aún más especial: tras estos tres días, la Comunidad cuenta con más Magas que nunca. Nada menos que 500 mujeres más que han decidido sumarse a este proyecto que no deja de crecer.

Sin embargo, el verdadero valor de todo esto va mucho más allá: toda esa ropa que decidisteis compartir y que finalmente no encontró un nuevo hogar ha sido donada a APRAMP (Asociación para la Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), donde le darán la mejor segunda vida posible.

Porque sí, en la swap party de Magas y Enclave ODS se aprovecha hasta el último hilo de una tela.

Nueva oportunidad a vuestras prendas

Tal y como os adelantábamos al inicio de este artículo, todas aquellas prendas que no fueron intercambiadas ya han sido entregadas en la tienda de APRAMP, situada en pleno centro de Madrid.

Allí nos recibieron con enorme cercanía tanto las trabajadoras del espacio de ropa y confección como Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) y Top 100.

Rocío Mora, directora de APRAMP, recibiendo a Magas y las prendas de la 'swap party'. Sara Fernández

Y es que como nos compartía ella misma, el mundo de la prostitución es una de las realidades que más dinero genera a nivel global, a costa de la vida y la libertad de muchas personas obligadas a ejercerla.

Por eso, resulta fundamental visibilizarlo y apoyar a quienes han sufrido la violencia de una problemática de la que, todavía hoy, se habla demasiado poco.

Desde la revista Magas estamos muy concienciadas sobre ello y hemos querido colaborar de esta forma. Vosotras también podéis aportar vuestro granito de arena.

¿Cómo puedo colaborar con APRAMP?

Para Rocío Mora, la forma más sencilla y directa de apoyar su labor es acercarse a su tienda, situada en la calle de la Ballesta, en Madrid. Allí no solo puedes adquirir sus prendas, sino también encargar arreglos o incluso dar forma a ese vestido soñado que no encuentras en ningún sitio, confeccionado a medida por sus manos expertas.

Los diseños de APRAMP han llegado incluso a la agenda internacional, siendo lucidos por la reina Letizia en distintos eventos, confirmando que la moda también es mensaje.

Letizia Ortiz luciendo una chaqueta confeccionada por APRAMP. Gtres

Además, apostar por estas prendas es también hacerlo por la calidad y la durabilidad, piezas únicas pensadas para acompañarte durante mucho tiempo.

La 'swap party' de Magas y Enclave ODS

Desde Magas y Enclave ODS, hay algo que podemos decir con verdadero orgullo: nuestras lectoras no sólo demuestran un gran gusto por el estilo, sino también un firme compromiso, colaborando en la lucha contra el fast fashion y fomentando un modelo más circular y consciente.

Pero su implicación va aún más allá, porque con su participación también han contribuido a apoyar la lucha contra una de las realidades que más atentan contra la dignidad y la libertad de las mujeres.

Trabajadoras de APRAMP recibiendo las prendas de la 'swap party'. Sara Fernández

Por todo ello, gracias por habernos acompañado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, porque, con un gesto que puede parecer pequeño, habéis ayudado a generar un impacto muy grande en el mundo y la vida de muchas personas.