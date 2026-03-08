Las calles de España se suman al 8M al grito de 'No a la guerra' y en lucha por un "feminismo antifascista"

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, España se ha vuelto a teñir de violeta para defender de manera contundente un feminismo internacionalista y antifascista, donde los gritos de No a la guerra han sido claros protagonistas de la jornada.

A raíz de la actual crisis bélica internacional, las marchas feministas han remarcado que "las guerras forman parte del sistema patriarcal", exponiendo el rechazo a las ofensivas de EEUU e Israel a Irán y donde se ha mostrado un apoyo especial a las mujeres de Oriente.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aprovechado su presencia en la marcha de Valladolid para reiterar que "el feminismo también es pacifismo". Por esa misma razón, alzan la voz y dicen de manera contundente y clara No a la guerra.

En la capital madrileña, aunque por quinto año consecutivo ha habido dos manifestaciones diferentes organizadas por el Movimiento Feminista de Madrid y la Comisión 8M, se han difundido mensajes en contra "al uso del velo y al burka" porque consideran que "no es fe, es control".

Asimismo, se ha reiterado el apoyo a Palestina, agradeciendo la labor de las mujeres palestinas que organizan la resistencia, "referentes a la lucha contra la ocupación".

No al fascismo

Pese a que la jornada ha estado marcada por un discurso pacifista, se ha querido dejar claro a nivel nacional que aún se vive dentro de un "capitalismo patriarcal violento" con el ascenso de posiciones de la extrema derecha. Así lo ha querido mostrar en Tenerife la Plataforma Feminista 8M a raíz de un llamamiento popular para "tumbar al fascismo".

La secretaria del PSOE en Valencia, Diana Morant, ha reiterado durante la marcha en la capital valenciana que, "aunque aún hay mucho por hacer, hay que pararle los pies al fascismo" porque "siempre apunta a las mujeres".

Este problema es tan notable en la sociedad actual que, ciudades como Mallorca han querido que su manifestación se desarrollara bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo', acompañado de mensajes como "patriotismo de balcón, silencio en la agresión".

Asimismo, en Barcelona, una de las marchas más multitudinarias junto a la de Madrid, también se ha querido defender la igualdad y derechos de la mujer junto al eslogan "Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista".

Cabe destacar que en Valladolid, numerosas personas se han parado ante la sede de Vox situada en el centro de la ciudad para gritar "fuera fascistas de nuestras calles" o "fascista el que no bote".

Las mujeres no son mercancía

Junto al rechazo a la guerra y al fascismo, los movimientos feministas nacionales, además de rechazar de manera conjunta la violencia de género; las políticas regresivas y la brecha salarial, se junta la oposición de la prostitución y plataformas como OnlyFans.

Los cientos de personas que han participado en la marcha de Bilbao han declarado que una sociedad que "no combate la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, y que no lucha por la abolición del género", no podrá ser "nunca" una "sociedad igualitaria".