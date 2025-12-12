Los graves más potentes del mercado han llegado a la Comunidad de Magas: disfruta del sonido del altavoz Sony Ult Field 3

¿A quién no le gusta pasar una tarde escuchando música? Una noche, una quedada con amigos, un baile en pareja o una velada solitaria: la música forma parte de nuestra identidad y la forma en la que nos relacionamos con el resto, pero también con nosotros mismos.

En la Comunidad de Magas lo tenemos claro, no hay día en el que la música no forme parte de nosotras, siempre nos acompaña: en los momentos más eufóricos, pero también en los más tristes. Por eso, como es parte indispensable de lo que somos, queremos disfrutarlos con la mejor calidad de sonido.

Y no podía ser de otra forma que con el sorteo de los últimos SONY Ult Field 3, la opción perfecta para llevar tu música a donde quieras y con unas características inmejorables con respecto a otros modelos del mercado.

SONY Ult Field 3

Sin duda, SONY ha presentado este año la revolución del sonido portátil con esta nueva ampliación de la serie de sus altavoces más famosos.

Y es que los nuevos ULT FIELD 3 ofrecen un sonido potente sin comprometer unas voces cristalinas, gracias a su diseño de controlador activo de 2 posiciones, que incorpora un woofer y tweeter exclusivos y unos radiadores pasivos laterales, creados especialmente para mejorar los graves.

Aquí te dejamos una lista de lo que vas a encontrar en el modelo de SONY:

- Graves potentes en un altavoz compacto: El altavoz que sorteamos está diseñado para mejorar las frecuencias bajas, lo que te ayudará a sumergirte más en cada canción. Además al pulsar el botón ULT se podrá disfrutar de unos graves aún más profundos o potentes. - Llévatelo donde quieras: Este altavoz combina un diseño fácil de transportar que además cuenta con resistencia al agua y al polvo. También incorpora una correa para el hombro desmontable para transportarlo y que puedas llevarte tu música donde quieras - Disfruta de tu música todo el día: El diseño de Sony tiene hasta 24 horas de reproducción continua y una carga rápida con la que disfrutarás de 120 minutos de música con solo 10 minutos de carga.

Ya lo sabes, nunca había sido tan fácil conseguir un altavoz de esta calidad a un solo Click. ¡Apúntate en la Comunidad de Magas!