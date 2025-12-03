La belleza de apoyar lo esencial: así vivió la Comunidad de Magas el propósito de la Fundación a la Par
La jornada estuvo marcada por la importancia de recordar lo valioso que es sostener y visibilizar iniciativas como esta.
Más información: Deja huella con tu perfume: así fue la experiencia inmersiva de Myfest en exclusiva para la Comunidad de Magas
El pasado 28 de noviembre, las lectoras de la Comunidad de Magas se trasladaron hasta el corazón de la Fundación a la Par: el lugar donde las barreras no existen.
La jornada comenzó en su invernadero, un sitio rodeado de huertas llenas de vida y con todos los vegetales que os podáis imaginar: zanahorias, berenjenas y su especialidad, las calabazas, que tal y como comentaban desde allí crecen sin parar.
En ese ambiente explicaron su propósito: eliminar el estigma que rodea a la discapacidad intelectual y brindar a todas las personas las herramientas necesarias para llevar a cabo una vida independiente y plena.
El desayuno y recorrido
La entidad quiso invitar a la Comunidad de Magas a un desayuno hecho por ellos y un recorrido por sus instalaciones, para conocer tanto sus productos, de excelente calidad, como a las personas que hay detrás de ellos.
Atravesamos todos sus talleres, desde la carpintería hasta el obrador de chuches de A la Par. Allí todo tiene un propósito. Además, estamos seguras de que alguna vez habréis podido probar las golosinas que se hacen allí, porque muchas de ellas van directamente a algunos de los supermercados más conocidos de España.
Por supuesto, y más en las fechas en las que estamos, terminamos el taller en Fundamarket, su mercadillo navideño. Este estará abierto hasta el 14 de diciembre y podrás encontrar desde comida para nuestros amigos peludos hasta batas exclusivas de seda. ¿Lo mejor de comprar allí? Que todo el dinero que se recaude va directamente a la fundación.
La experiencia de la Comunidad de Magas
Hay muchas veces en las que con la rapidez del día a día es imposible pararse a contemplar otras realidades, a mirar más allá de lo que podemos ver.
Por eso, desde la Comunidad de Magas pensamos que este tipo de experiencias que nos ofrecen fundaciones como A la Par son un regalo. No sólo por la calidez con la que nos recibieron, sino por darnos el lujo de pausar el ritmo frenético, abrir la mirada y recordar que existen proyectos que transforman vidas desde lo más esencial: la dignidad, el acompañamiento y la inclusión.
Por eso, desde la Comunidad de Magas queremos que nuestras lectoras puedan disfrutar de momentos que nos recuerden el impacto de apoyar iniciativas tan importantes como las de A la Par. Si quieres enterarte de todo, te animamos a formar parte de la Comunidad de Magas en el botón de abajo.