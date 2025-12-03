La belleza de apoyar lo esencial: así vivió la Comunidad de Magas el propósito de la Fundación a la Par

Nuestras lectoras posando en las instalaciones de la Fundación con su presidenta, Almudena Martorell y la directora de marketing y comunicación, Paloma Aguado.

El pasado 28 de noviembre, las lectoras de la Comunidad de Magas se trasladaron hasta el corazón de la Fundación a la Par: el lugar donde las barreras no existen.

La jornada comenzó en su invernadero, un sitio rodeado de huertas llenas de vida y con todos los vegetales que os podáis imaginar: zanahorias, berenjenas y su especialidad, las calabazas, que tal y como comentaban desde allí crecen sin parar.

En ese ambiente explicaron su propósito: eliminar el estigma que rodea a la discapacidad intelectual y brindar a todas las personas las herramientas necesarias para llevar a cabo una vida independiente y plena.

El desayuno y recorrido

La entidad quiso invitar a la Comunidad de Magas a un desayuno hecho por ellos y un recorrido por sus instalaciones, para conocer tanto sus productos, de excelente calidad, como a las personas que hay detrás de ellos.

Atravesamos todos sus talleres, desde la carpintería hasta el obrador de chuches de A la Par. Allí todo tiene un propósito. Además, estamos seguras de que alguna vez habréis podido probar las golosinas que se hacen allí, porque muchas de ellas van directamente a algunos de los supermercados más conocidos de España.

Por supuesto, y más en las fechas en las que estamos, terminamos el taller en Fundamarket, su mercadillo navideño. Este estará abierto hasta el 14 de diciembre y podrás encontrar desde comida para nuestros amigos peludos hasta batas exclusivas de seda. ¿Lo mejor de comprar allí? Que todo el dinero que se recaude va directamente a la fundación.

La experiencia de la Comunidad de Magas

Hay muchas veces en las que con la rapidez del día a día es imposible pararse a contemplar otras realidades, a mirar más allá de lo que podemos ver.

Por eso, desde la Comunidad de Magas pensamos que este tipo de experiencias que nos ofrecen fundaciones como A la Par son un regalo. No sólo por la calidez con la que nos recibieron, sino por darnos el lujo de pausar el ritmo frenético, abrir la mirada y recordar que existen proyectos que transforman vidas desde lo más esencial: la dignidad, el acompañamiento y la inclusión.

Por eso, desde la Comunidad de Magas queremos que nuestras lectoras puedan disfrutar de momentos que nos recuerden el impacto de apoyar iniciativas tan importantes como las de A la Par. Si quieres enterarte de todo, te animamos a formar parte de la Comunidad de Magas en el botón de abajo.