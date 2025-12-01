Deja huella con tu perfume: así fue la experiencia inmersiva de Myfest en exclusiva para la Comunidad de Magas

Las lectoras de la Comunidad de Magas con Aurora García en la cata olfativa de Myfest Perfumes en el Espacio Dobble.

Hay algo que nos une a todas y es ese efecto de marcar la diferencia con una buena fragancia: nuestro aroma habla de nosotras incluso antes de que podamos articular palabra.

Pero, ¿a qué se debe? Para Aurora García, experta en perfumería por la Universidad de Versalles y fundadora y CEO de Myfest Perfumes, tiene una explicación muy sencilla. El sentido del olfato es el único que está directamente conectado con el sistema límbico: la parte del cerebro encargada de las emociones y los recuerdos.

Esto hace que en apenas unos milisegundos, un simple olor pueda transportarnos a un momento del pasado o hacernos decidir si algo nos resulta agradable. El mundo de las esencias olfativas podría considerarse como una especie de lenguaje silencioso.

Por eso, desde la Comunidad de Magas quisimos que nuestras lectoras conocieran tal universo, porque cuando nos dan todas las herramientas, es mucho más fácil sacarse partido.

La cata

Este artículo se dirige a aquellas que no pudieron asistir a la cita, ya que os vamos a contar brevemente todos los secretos de la misma.

Sin duda, la gran protagonista del evento fue Aurora García, la dueña de Myfest Perfumes, que se encargó de brindar a las asistentes una experiencia sensorial inigualable. Tanto es así que, durante dos horas, ¡ninguna utilizó su teléfono!

Las lectoras de la Comunidad de Magas disfrutando de la cata olfativa. Lola Cuevas

Además, la empresaria, con una larga trayectoria que incluye el paso por firmas como Chanel, ofreció a las participantes consejos sobre cómo aplicar una esencia, algo que encierra más claves de las que se pueden anticipar.

Por ejemplo, detalló cómo emplear la técnica del layering combinando dos fragancias contiguas, o colocar los aromas más suaves en el cuello y los más intensos en las muñecas.

Sin embargo, la experiencia giró en torno al conocimiento de los distintos olores que existen. Precisamente Myfest es una gama creada para combinarse entre sí y, por eso, se contó con todas las series de su línea.

Las esencias de la firma en la cata exclusiva para la Comunidad de Magas. Lola Cuevas

Myfest Perfumes

Llegadas a este punto, estamos seguras de que queréis conocer todos los secretos del proyecto, y es que este nació con un propósito muy claro: darnos la posibilidad de oler diferente cada día.

Para la licenciada en la escuela de Versalles, una auténtica referencia del sector, el olor es otro modo de expresión personal, un accesorio invisible, pero capaz de transformar cómo nos sentimos y cómo nos perciben los demás. Podría decirse que es "el complemento más importante", porque acompaña nuestra presencia mucho más allá de lo que vemos en el espejo.

Por eso, García quería diferenciarse de otras firmas no solo brindando esta posibilidad, sino también presentando sus productos en formato roll-on para aprovechar cada gota del perfume, cosa que no sucede con los formatos pulverizados.

Además, todas sus esencias destacan por su alta calidad: gracias a su fabricación en España y también por la sostenibilidad de sus ingredientes, de sus fragancias a sus empaquetados.

Desde Magas podemos asegurar que esta firma se ha convertido en una de las mejores opciones para las amantes de la alta perfumería a un precio asequible.

En la Comunidad de Magas cada semana hacemos planes y sorteos diferentes para que nuestras lectoras puedan tener en su agenda las propuestas más trendy. Así que te invitamos a echarle un ojo a las experiencias que se encuentran activas porque la siguiente en disfrutar de todas las ventajas de pertenecer a la Comunidad puedes ser tú, ¡suerte!