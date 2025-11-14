Te invitamos a Fundamarket: un desayuno mágico para disfrutar del mercado navideño más solidario

La vigésima edición de Fundamarket, el mercadillo navideño de la Fundación a la Par. Cedida

La Fundación A LA PAR regresa un año más con su esperado mercado solidario: Fundamarket, la cita navideña que une diseño, solidaridad y momentos en familia.

Y es que esta entrañable iniciativa es la ocasión perfecta para disfrutar de las compras de diciembre de una forma diferente. Ya que, además de encontrar productos de gran calidad, cada adquisición contribuye directamente a la formación e inclusión social de personas con discapacidad intelectual.

Comprar aquí es regalar corazón, por eso, como queremos que nuestras lectoras disfruten del encanto de la Navidad desde sus inicios, en la Comunidad de Magas estamos sorteando cinco entradas dobles para el desayuno exclusivo para la Comunidad de Magas.

Fundamarket

Seguro que os estaréis preguntando todo lo que podréis descubrir en esta nueva edición del mercadillo solidario de Fundamarket, y lo cierto es que las sorpresas son muchas. No se trata solo de un evento lleno de vida y solidaridad, sino de una auténtica experiencia donde se unen la moda, la gastronomía, la inclusión y, sobre todo, las ganas de compartir.

Durante todo el día, los asistentes podrán recorrer los distintos puestos en los que decenas de marcas solidarias presentarán sus productos, acompañadas por personas maravillosas que creen en el poder de hacer el bien a través del trabajo y la creatividad.

Ropa, decoración, complementos, y mucho más: cada rincón del mercadillo estará lleno de propuestas únicas con un propósito común, apoyar la inclusión laboral y social de personas con discapacidad intelectual.

Además, para quienes quieran disfrutar de comida en la carpa, habrá una zona de foodtrucks con diferentes opciones gastronómicas, perfectas para acompañar un día de compras solidarias y buen ambiente.

Y como ya es tradición, en esta vigesimoprimera edición no podía faltar su famosa tómbola, uno de los momentos más esperados del evento. Miles de premios exclusivos y de gran valor estarán esperando a los participantes, haciendo que cada participación no solo sea una oportunidad de ganar, sino también una forma de contribuir a una gran causa.

Desde la Comunidad de Magas no queremos que te pierdas esta ocasión tan especial, por eso estamos sorteando cinco entradas dobles para asistir a Fundamarket, el mercadillo navideño más solidario de la Fundación a la Par.

Fundación A LA PAR

La Fundación A LA PAR fue creada en 1948 y trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual.

La entidad desarrolla apoyos adaptados allí donde existen barreras para la integración, ya sea en educación, empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad o justicia y busca también promover una sólida red de puentes en todos los ámbitos de la sociedad para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en ella.

Fue Premio Nacional del Deporte 2017 en la categoría Infanta Sofía, está incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y es una de las 85 Organizaciones sin ánimo de Lucro del mundo (donde solo hay dos españolas) de mayor confianza.

Sin duda su labor es impoluta y una forma genial de apoyarles es apuntándote a su mercadillo solidario.