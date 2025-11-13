Diseña tu perfume ideal en la cata olfativa exclusiva de Myfest Perfumes para la Comunidad de Magas

¿Alguna vez has soñado con tener un perfume que hable de ti, que te envuelva con una esencia que se vuelva tu firma invisible?

En un mundo donde las fragancias se repiten y los estantes ofrecen los mismos aromas para todas, encontrar ese olor que sea solo tuyo puede convertirse casi en un lujo. Sin embargo, en la Comunidad de Magas, tenemos algo muy especial para ti.

Aurora García, CEO y fundadora de Myfest perfumes, ha citado a las lectoras de Magas para asistir a su cata olfativa el próximo 26 de noviembre en el Espacio Dobble de Madrid y así ayudarles a crear la esencia que las define.

Además, este es el momento perfecto para ello, porque, seamos sinceras, ¿a quién no le gusta que le regalen un perfume en navidades o una fecha especial? Así que, aprovecha esta oportunidad y descubre aquello que quieres transmitir en la cata olfativa de Myfest Perfumes exclusiva para la Comunidad de Magas.

Myfest perfumes

Probablemente leyendo este artículo te preguntes cuál es el propósito y razón de ser de esta marca y, precisamente, es el de no seguir las reglas tradicionales: invitando a sus consumidoras a mezclar las fragancias sin miedo para crear un producto inigualable.

Y es que tal y como aseguran las clientas de Myfest Perfumes, cuando mezclas olores dándoles un sentido, se consigue un perfume único que plasma a la perfección la manera en la que te sientes.

Esto es una gran realidad, porque no siempre apetece ponerse el mismo aroma, por ejemplo, no es el mismo olor el que queremos transmitir en un paseo por la playa, que en una cena en una noche de invierno.

Por eso, Myfest perfumes es la alternativa perfecta, ya que no tienes que gastarte el dinero en diferentes colonias, sino que puedes comprar sus perfumes de esencias primarias y mezclarlas para llegar a tu olor perfecto, además de ser una vía mucho más sostenible.

La cata olfativa exclusiva para la Comunidad de Magas

Aurora García en su cata ofrecerá a nuestras lectoras algunas de las claves más importantes para sacarle el mayor partido a la estela olfativa.

Quizá no lo sabías, pero uno de los mejores trucos para que el olor de tu esencia perdure durante todo el día es aplicarlo detrás de las orejas y en las muñecas. Así conseguirás ese efecto 'huella' que todas buscamos.

Este es sólo uno de los secretos que la experta en perfumería y fundadora de Myfest compartirá con nuestras magas en el encuentro con la aromatología. Pero no te adelantamos más: el resto de tips los descubrirás durante el evento, donde no sólo te explicarán los mejores tips, sino que podrás ponerlos en práctica.

Así que ya sabes, si no quieres perderte la cata olfativa de Myfest Perfumes para la Comunidad de Magas ¡Apúntate al sorteo en el botón de abajo!