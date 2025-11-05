Trabaja tu bienestar con el plan de entrenamiento de Marimi García que sorteamos en la Comunidad de Magas

El bienestar ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad indispensable. Y aquí estamos convencidas de que la salud debe ser siempre la gran prioridad.

Por eso, la Comunidad de Magas y Marimi García, entrenadora personal experta en el cuerpo femenino, han unido sus fuerzas y sortean un programa exclusivo de un mes de duración, que la coach física creará a la medida de las necesidades de la ganadora.

Este consistirá en cuatro clases dirigidas por la coach durante 30 días, que contará con rutinas de ejercicios para mejorar tus músculos, movilidad y resistencia, y envejecer en plenas facultades físicas y mentales.

Los beneficios del deporte

Seguro que has escuchado miles de veces que el movimiento físico es bueno para ti, pero ¿sabías que también puede ayudarte a sentirte mejor? Y, a diferencia de lo que muchos piensan, hacer la cantidad adecuada de gimnasia puede aumentar tu energía.

Cuando te mueves con regularidad, tu cuerpo libera endorfinas (las llamadas 'hormonas de la felicidad') que sirven para reducir estrés, mejorar el estado de ánimo y sentirte más ligero, tanto física como mentalmente. Y es que cuando haces deporte no se trata solo de tonificar músculos o perder peso, sino que también de cuidar tu bienestar integral.

Además, mantenerse activo favorece a un mejor descanso y ayuda a la concentración. Para el cuerpo cada sesión se convierte en un espacio para desconectar del exterior y reconectar con uno mismo, permitiendo recuperar el equilibrio entre cuerpo y mente.

Ponte en forma con el plan de entrenamiento que Marimi García preparará para ti

El ejercicio también juega un papel importante en ralentizar el envejecimiento y puede reducir hasta en un 40% el riesgo de sufrir alzhéimer, según un estudio llevado a cabo por el Instituto de Salud Global de Barcelona.

En realidad, la mayor virtud del deporte no está en “tener el cuerpo perfecto”, sino en los innumerables beneficios que aporta a nuestra salud, mente y cuerpo.

Marimi García

Marimi García es licenciada en Psicología y experta en mujer y deporte. Desde hace años ayuda a personas de todas las edades a ponerse en forma en casa, sin necesidad de ir al gimnasio, con entrenamientos efectivos, sostenibles y que motivan incluso a las más sedentarias. Y por este motivo es una de las preparadoras físicas más importantes de nuestro país.

La almeriense, que cuenta con una comunidad superior a 200.000 seguidores, es experta en salud femenina y divulgadora de la importancia de incorporar rutinas deportivas a cualquier edad.

Ella misma admite que comenzó a ejercitarse por motivos estéticos, pero una vez empezó, lo convirtió en una forma de vida y quiso que otras mujeres sintieran lo mismo que ella.

Los planes de entrenamiento personalizados que hace diariamente a cientos de personas le hacen recibir mensajes sobre el cambio radical que han experimentado tras incorporarlos a sus vidas.

Si quieres volver a tu bienestar natural, ¡participa en el sorteo de un plan de entrenamiento con 4 sesiones durante un mes con Marimi García!